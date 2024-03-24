После атаки дронов: в РФ заявили об остановке работы Куйбышевского НПЗ

По данным журналистов, основная установка предприятия получила повреждения, что привело к полному остановке работы завода.

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России был вынужден приостановить свою деятельность после недавней атаки дронов. Об этом сообщает российское медиа ASTRA.

По данным источника, в результате атаки повреждения получила установка АВТ-4, поскольку перерабатывающий цикл нефти остановился. Они также отметили, что это уже тринадцатая атака на нефтеперерабатывающие заводы в России за последние три недели.

Отметим, что украинская сторона официально не подтверждали эту информацию.

Пост росСМИ

Удар по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области: что известно

В ночь на 23 марта Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самаре подвергся атака беспилотного летательного аппарата. В интернет издании отметили, что в результате удара на НПЗ вспыхнул пожар. В сети появились соответствующие фото и видео.

Очевидцы рассказали журналистам, что слышали громкий взрыв, после которого увидели пламя от пожара.

Отметим, что 16 марта беспилотники ударили по российским нефтеперерабатывающим заводам в Самарской области. По данным источников, ночная атака на российские НПЗ была результативной. В частности, ударные БПЛА СБУ отработали по трем нефтеперерабатывающим заводам корпорации "Роснефть" в Самарской области — Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ. Эти заводы перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, то есть почти 10% всей нефтепереработки РФ.

Напомним, в Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США призвали украинские власти отказаться от атак по российской энергетической инфраструктуре и предупредили о риске роста цен на нефть в мире и вероятной мести со стороны Москвы.