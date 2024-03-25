Общие потери ВС РФ перевалили за 15 000: что больше всего уничтожали ВСУ, — Oryx

С 24 февраля 2022 года больше всего оккупанты теряли БМП и танков. В среднем за сутки враг теряет 19,78 единиц техники.

С начала полномасштабной войны российские войска потеряли 15 035 единиц техники. Об этом свидетельствуют данные проекта Oryx, на котором подсчитывают потерянную технику ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео.

Российская армия потеряла 15 035 единиц техники, из которых 10588 уничтожено, 689 повреждено, 821 брошено и 2937 стали трофеями для украинской армии. Больше всего украинские защитники уничтожили боевые машины пехоты — 3677 машин и 2856 танков. Украинская армия смогла затрофеить 537 танков — это больше, чем количество танков в Швеции и Франции вместе взятых.

Общий список утраченной техники ВС РФ

Полномасштабная война длится 760 дней, что означает, что российская армия за сутки теряет примерно 19,78 единицы техники:

уничтожается 13,93 единицы техники;

становится трофеями 3,86 единицы техники;

повреждается и покидается еще 1,9 единицы техники.

Артиллерийские системы — потеряно 353 гаубиц, 706 самоходных артустановок и 361 систем залпового огня.

Зенитно-ракетные системы — 214 единиц и плюс 25 зениток.

Самолеты — 106 единиц. Больше всего оккупанты потеряли штурмовиков Су-25 и истребителей Су-34 — 31 и 25 соответственно. Также ВС РФ теряли транспортные самолеты, самолеты-разведчики и стратегические бомбардировщики.

Авторы отмечают, что их данные по потерям являются лишь приблизительными, потому что не все попадает на фото или видео.

Напомним, 12 февраля СМИ писали, что каждый десятый танк российская армия потеряла под Авдеевкой.

Также сообщалось, сколько "Сушек" осталось в РФ после успешных уничтожений бортов Украиной. В 2024 году планируется изготовить 34 самолета.