ИГ показало видео атаки в "Крокусе": рупоры Кремля безосновательно обвиняют Украину, — ISW

По словам аналитиков, текущая политика РФ порождает враждебность по отношению к мигрантам. Такую практику в свою пользу могут использовать салафитско-джихадистские группировки, вербуя потенциальных террористов.

Информационное агентство Исламского государства (ИГ) "Амак" 23 марта опубликовало кадры, предположительно снятые участниками нападения на "Крокус Сити Холл" 22 марта. Это видео подтверждает мнение ISW о том, что именно ИГ, вероятнее всего, стояло за атакой. Хотя рупоры Кремля безосновательно утверждают, что к теракту причастна Украина. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 24 марта.

После произошедшего российские чиновники предложили ужесточить антимиграционную политику. Депутат Госдумы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет 24 марта предложил ограничить въезд для мигрантов в РФ на период войны в Украине. Он заявил, что западная разведка нацелена на мигрантов и пытается проводить теракты и дестабилизировать положение в РФ. Он также отметил, что у РФ нет возможностей выяснить намерения мигрантов, поскольку все усилия и средства брошены на войну. Зампредседателя Госдумы РФ и недавний кандидат в президенты Владислав Даванков предложил ввести ряд жестких ограничений в отношении мигрантов, в т.ч. правило "нулевой терпимости" к мигрантам, совершающим любые правонарушения в первый год пребывания в РФ. Предлагаются и меры "цифрового контроля".

По мнению аналитиков, текущая политика РФ, вероятно, направлена на то, чтобы мигранты чувствовали себя изгоями, это порождает враждебность, что салафитско-джихадистские группировки, в свою очередь, могут использовать при вербовке.

Упоминается о текущих тенденциях в РФ, которые на это влияют: усилия по формированию армии, антимиграционная политика, все более заметное ультранационалистическое движение, которое поддерживает ксенофобскую риторику, и все более ультранационалистический Кремль, который подчеркивает важность православия в общественной жизни.

Глава Чечени Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность реакцией российских ультранационалистов на нападение на "Крокус Сити Холл". По его словам, враги пытаются подорвать Россию и делают ставку на национализм. Кадыров заявил, что Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной, но "ложные патриоты" пытаются играть на эмоциях людей и "призывают к фашистским методам". Кадыров также пригрозил провести "короткую беседу" с зачинщиками межэтнического конфликта. Вероятно, он обращается к российским ультранационалистам, которые использовали атаку в "Крокус Сити", чтобы выразить враждебность по отношению к неэтническим русским.

Напомним, что подозреваемых в теракте в "Крокус Сити" отправили в СИЗО.

Также сообщалось, что в РФ выставили на аукцион нож, которым отрезали ухо подозреваемому в теракте.