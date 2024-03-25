Ракеты Aster 15 прошли боевое крещение в Красном море: чем оружие поможет Украине, — эксперты

Ракетами семейства Aster 15/30 оснащены комплексы SAMP/T, которые состоят на вооружении ВСУ. Как показал боевой эпизод в Красном море, они вполне эффективны при перехвате баллистики.

Ракетный фрегат ВМС Франции Alsace (D656) проекта FREMM, находящийся в Красном море, успешно перехватил три баллистические ракеты, которые были запущены йеменскими повстанцами по гражданским судам. Об этом сообщила 21 марта пресс-служба французских вооруженных сил.

Фрегат во время операции ASPIDES гражданские суда, обеспечивая противовоздушную оборону в акватории Красного моря. Как сообщили обозреватели "Милитарного", хуситы выпустили по целям три противокорабельные баллистические ракеты. Со своей стороны фрегат Alsace во время перехвата были задействовал зенитные ракеты типа Aster 15/30, которые фактически показали 100% эффективность.

"Этот случай стал дебютным для корабельного варианта Aster 30 по перехвату баллистической ракеты в боевой ситуации", — пишут эксперты.

В свою очередь эксперты Defense Express подробнее остановились на характеристиках вооружения корабля, с помощью которого были поражены ракеты хуситов. Так главным вооружением Alsace являются системы вертикально запуска ракет Sylver A-50, оснащенными ракетами Aster 15/30. Данный вид вооружения является морским аналогом комплекса SAMP/T, который также состоит на вооружении Сил обороны Украины.

Эксперты отметили, что морская Aster 15 и ракета Aster 30 для сухопутных ЗРК SAMP/T принадлежат к одному семейству ракет, но с разными тактико-техническими характеристиками.

Морская Aster 15:

стартовая масса — 310 кг;

длина корпуса — 4,2 метра;

скорость полета — 3 Маха;

дальность стрельбы — до 30 км.

Сухопутная Aster 30:

стартовая масса — 450 кг;

длина корпуса — 4,9 м,

скорость полета — 4,5 Маха;

дальность стрельбы — до 120 км.

Учитывая положительный опыт французского корабля в этом боевом эпизоде, эксперты намекнули, что комплексы SAMP/T, которые вооружены Aster 30 может крайне эффективно противостоять баллистическим ракетам россиян. Таким образом европейские партнеры Украині могут быть поставщиками эффективных средств для перехвата баллистики.

"Поэтому, соответственно, на примере поражения ракет йеменских хуситов также стоит просить не только дополнительные Patriot, но также дополнительные SAMP/T", — подчеркнули в Defense Express.

Ранее сообщалось, что американские летчики, которые выполняют боевые задачи в Красном море, начали наносить на палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet метки сбитых беспилотников хуситов. Западные обозреватели отметили, что для пилотов ВМС США охота на БПЛА повстанцев стало обычным делом.