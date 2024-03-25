В ЕС назвали общий объем военной помощи Украине с начала вторжения РФ

Евросоюз до лета текущего года планирует обучить 60 тысяч украинских военных и передать ВСУ более миллиона артиллерийских снарядов.

С начала полномасштабной войны РФ Евросоюз и его страны-члены предоставили Украине военную помощь на общую сумму 31 миллиард евро, причем эта цифра продолжает расти. Такое заявление сегодня на брифинге озвучил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

В частности политик напомнил о создании в 2021 году Европейского фонда мира (EPF) — межправительственного и внебюджетного фонда ЕС — для обеспечения поддержки союзников военным оборудованием, что не было возможным для бюджета ЕС. Объем его общего объема сначала составлял 5 млрд евро, однако сейчас финансовый максимум до 17 млрд евро.

Также Боррель отметил, что именно EPF сейчас является основой военной поддержки ЕС для Украины.

"По информации на сегодня мы уже использовали 6,1 млрд евро из EPF для стимулирования поддержки Украины странами-членами ЕС. К тому же украинская армия получила от Евросоюза военную технику в целом на 31 миллиард евро с начала войн", — подчеркнул главный европейский дипломат.

К тому же Боррель заверил, что до лета текущего года Евросоюз завершит обучение 60 тысяч украинских солдат, а также планирует передать Украине полмиллиона артиллерийских снарядов, а до конца года их объем превысит 1 млн.

По словам чиновника, Украина получает от европейской оборонной промышленности 400 тысяч снарядов по коммерческим контрактам. Эти усилия удачно дополняет предложенная Чехией инициатива по приобретению боеприпасов за пределами ЕС. Вместе с этим Жозеп Боррель признал, что такие объемы помощи совсем недостаточны, поэтому главная задача на сегодня заключается в необходимости увеличить европейские мощности и финансовые возможности для дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, 1 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение текущего года Украина рассчитывает получить от Евросоюза 16 миллиардов евро финансовой помощи.

В то же время Европейская комиссия 20 марта выплатила Украине первый транш на сумму 4,5 миллиарда евро. В Кабмине говорят, что эти средства помогут выплачивать все социальные выплаты населению.