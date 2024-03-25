Разрушение Академии Бойчука, дети бежали в укрытие, пострадавшие: последствия атаки РФ по Киеву (фото)

По словам городского головы Виталия Кличко, двое из этих пострадавших оказались в больнице, другие получили помощь на месте.

Десять человек, в том числе 16-летняя девушка, пострадали из-за сегодняшнего ракетного удара российских оккупантов по Киеву. Еще два человека были госпитализированы. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

Также известно, что психологи ГСЧС оказали психологическую помощь 25 лицам, а коммунальные службы вывезли более 580 кубометров строительных конструкций.

Как известно, около половины одиннадцатого утра сегодня, 25 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, причем серия взрывов в столице прозвучала еще до объявления воздушной тревоги. Несмотря на то, что силы противовоздушной обороны уничтожили обе вражеские цели, известно о разрушениях в нескольких районах Киева.

По данным издания Kyiv Post со ссылкой на СБУ, целью сегодняшней атаки российских войск по Киеву было помещение, где находятся сотрудники Службы безопасности Украины.

Ракетный удар по Киеву

Тем временем в Соломенском районе обломки сбитых ракет повредили два частных дома, данные о пострадавших не поступали. В Голосеевском районе обломки ракет упали на территории лесополосы. В то же время в Дарницком районе обломки зафиксированы возле частной застройки. В частном доме повреждены окна, также известно о возгорании в нежилом помещении.

Спасатели разбирают завалы в Киеве

Ракетный удар разрушил здание Академии имени Бойчука

Из-за падения обломков частично пострадало здание Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука, которая расположена в Печерском районе города. Известно о полном разрушении спортивного зала, конгресс-холла и выставочного центра. Среди пострадавших от ракетной атаки и заведующая лабораторией Академии.

В свою очередь, украинские пользователи Интернета резко прокомментировали новость о разрушениях, которые были нанесены Академии российскими оккупантами. Так, одна из пользовательниц Сети и фотограф Леда Иванова отметила, что еще сто лет назад россияне пытались уничтожить Бойчукистов, а сам Бойчук, вместе с большей частью художников, стал жертвой репрессий советской власти, которая обвинила его в "контрреволюционном традиционализме". Также Иванова призвала украинцев, которые находятся за рубежом, активнее распространять информацию о российских обстрелах в социальных сетях.

Разрушение Академии Бойчука

Разрушение Академии Бойчука

Разрушение Академии Бойчука

Россия во второй раз использует Циркон для атаки по Киеву — Defense Express

Издание Defense Express подтвердило, сославшись на собственные источники, что силы ПВО во время сегодняшней ракетной атаки на Киев сбили две ракеты "Циркон". В частности этот факт подтвердили результаты первоочередного анализа обломков двух ракет, которые были сбиты, однако упали в пределах столицы. По словам аналитиков портала, речь идет уже второе публично известное использование новейших российских ракет ЗМ22 Циркон для атаки по Киеву после 7 февраля, когда они были уничтожены в Деснянском районе столицы и в Киевской области. Однако сегодня сбитие Цирконов произошло непосредственно над Киевом, пишет Defense Express, публикуя фото одного из обломков ракеты.

Пропагандисты распространили информацию о якобы уничтожении двух установок Patriot

Ряд российских пропагандистских Telegram-каналов начали распространять сообщения, что 25 марта из-за удара армией РФ ракетами Циркон в киевском аэропорту Жуляны якобы были уничтожены две установки Patriot и поражены штаб-квартира ГУР и "центр принятия решений" СБУ.

Однако в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики это сообщение опровергли. "Кремлевские фейкоделы сами не смогли определиться, что именно "уничтожили" террористические войска РФ в Киеве — одна лживая версия противоречит другой", — отметили в Центре.

Реакция Владимира Зеленского на ракетный удар по Киеву.

Сегодня же глава государства Владимир Зеленский высказался относительно утренней ракетной атаки РФ по Киеву. Среди прочего он выразил благодарность спасателям ГСЧС Украины, полиции, представителям коммунальных служб и всем привлеченным службам, которые причастны к ликвидации ее последствий. При этом президент в очередной раз обратился к международным партнерам с призывом увеличить поставки систем ПВО для нашей страны, поскольку только так можно сохранить жизнь мирного населения.

Нельзя терять ни минуты: посол США призвала оказать помощь Украине.

Не смогла остаться равнодушной к жестокому обстрелу Киева и посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк. На своей странице в соцсети дипломат в очередной раз подчеркнула необходимость усилить помощь Украине, которая ведет борьбу против российского вторжения. При этом по мнению Бринк, в этом вопросе нельзя терять времени поскольку в течение последних дней войска РФ атаковали Украину сотнями ракет и дронов.

Кулеба об атаке на Киев: Нет зверств, на которые не пойдут российские "уроды"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в соцсети показал видео, на котором видно, как дети во время взрывов в Киеве пытаются пробежать к укрытию.

"Дети в 10:30 бежали в укрытие в момент, когда противовоздушная оборона над столицей сбивает российские смертоносные баллистические ракеты. Нет таких зверств, к которым не были бы причастны российские оккупанты, включая попытки нанести баллистический удар по сердцу многомиллионного города. Это напоминает о том, что Украине нужна усиленная противовоздушная защита, в том числе системы и ракеты Patriot, способные отразить любую атаку России", — так прокомментировал видео Дмитрий Кулеба.