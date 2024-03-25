"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты": военный 92 бригады призвал усилить мобилизацию

Военный Леонид Клавдиевич Маслов призвал применить строгие санкции в отношении тех, кто не стоит на воинском учете и принять единую для всех украинцев "перепись населения".

Для тех, кто уклоняется от военной службы, нужно создать институты принудительного труда на победу Украины против России. Соответствующее мнение высказал Леонид Маслов, 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины, в Facebook.

Он раскритиковал действия народных депутатов, которые не могут установить единую для всех "перепись населения" и применить строгие санкции в отношении тех, кто не стоит на воинском учете.

"Место уклонистов — концлагеря и штрафбаты", — заявил он.

По мнению Маслова, уклонисты считают себя успешными и умнее всех, а тех, кто воюет — неудачниками. Мобилизацию в Украине он назвал необходимостью, ведь нужно менять бойцов на фронте.

"С подобным положением вещей когда добьют последнего добровольца вас все равно призовут в армию, причем сделают пушечным мясом. Только это будет уже армия РФ", — добавил он.

Украинский военный отметил, что нет ничего хуже для государства, чем поощрение уклонистов. По его словам, это проводят путем создания для них атмосферы безнаказанности.

Фото: Facebook

Он также обратил внимание на материал The Washington Post, в котором говорится о том, что истощенная украинская армия борется с растущим дефицитом личного состава. Попытки призвать молодых мужчин мешают политика, демография и все большее нежелание украинцев идти в ряды украинской армии.

Фото: Facebook

Всеобщая мобилизация в Украине

Нардеп 25 марта рассказал, до какого возраста снизят призывной возраст. Украина фактически возвращается к нормам, которые существовали ранее, в частности, тогда лицо должно было пройти срочную военную службу до 25 лет, рассказал нардеп Федор Вениславский.

Депутат Верховной Рады также сообщил, что ограниченно годных мужчин могут направить в боевые части. Он считает, что повторное прохождение ВВК позволит убрать коррупционные риски.

Напомним, 25 марта адвокат Вячеслав Лихачев отметил, что мужчин, которые трижды проигнорировали повестки, могут подать в розыск в случае принятия соответствующей нормы и закона о мобилизации. По его словам, это соответствует общим стандартам прав и свобод человека.