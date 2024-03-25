От нардепов до Сил обороны: СБУ в прошлом году уничтожила 47 агентурных сетей (видео)

По словам главы СБУ Василия Малюка, предатели Украины и их агентурные сети — настоящие "гадюшники" и каждую такую гадюку нужно задокументировать и выявить.

В состав агентурных сетей, которые работали против национальной безопасности Украины, входили засекреченные агенты, разного рода коллаборационисты и просто рядовые корректировщики, которые ждали "русского мира". О том, как Украину "вычищают" от разнокалиберных предателей — от действующих нардепов до представителей Сил обороны, рассказал в интервью на телемарафоне "Единые новости" глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

"Я называю это настоящими "гадюшниками" и каждую такую гадюку мы должны задокументировать — выявить всех, а не единоличного госизменника", — подчеркнул глава СБУ.

В качестве одного из примеров он привел ликвидацию сети, участники которой, по заданию ФСБ России, прошли курсы операторов боевых дронов и планировали уничтожить систему Patriot.

Малюк также отметил, что хоть у россиян и сильные спецслужбы, но СБУ обыграла их по всем ключевым направлениям.

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Предатели в рясах

Глава СБУ акцентировал внимание, что очень важно вычистить вражеских "кротов" в рясах.

"Из-под рясы мундир выглядывает. Что здесь общего с Богом?" — задает Малыш риторический вопрос.

Он подчеркнул, что СБУ не борется со священнослужителями в целом, у СБУ возникают вопросы только к тем, кто работает против Украины, прикрывая рясой ФСБшные мундиры.

"Если лицо в рясе стоит и по телефону корректирует огонь врага по мирному кварталу. Может ли ряса и кадило в таком случае быть индульгенцией? Конечно, нет. Мы его привлекаем к ответственности, как и любого другого", — отметил Малюк.

И добавил, что благодаря СБУ уже 23 агента в рясах получили судебные приговоры. В общем объявлено 37 подозрений и открыто более 80 уголовных производств.

"Список их преступлений — от госизмены до разжигания межрелигиозной вражды", — уточнил глава Службы безопасности.

Кармические долги военных преступников

Глава СБУ не стал официально подтверждать, что за ликвидацией ряда военных преступников вроде Кивы, Татарского, Прилепина и других стоит СБУ, но рассказал много интересных деталей, которые свидетельствуют, что Служба безопасности знает об этих "хлопках" гораздо больше, чем может прокомментировать.

"Они отдают кармические долги перед украинским народом. Точка", — категорически заверил Малюк.

Он отметил, что справедливое наказание настигло всех негодяев:

экс-нардепа Киву — в виде пуль калибром 9×19 мм с контрольным в голову;

пропагандиста и убийцу Татарского — в виде подарочного бюста, начиненного взрывчаткой;

министра внутренних дел "ЛНР" Корнета взрывчатка "нашла" в барбершопе во время бритья;

генпрокурор этого сепаратистского образования Горенко в прямом смысле "выгорел на рабочем месте" от 800 граммов пластида.

"Военный преступник Прилепин подорвался в авто на противотанковой мине. Он остался жив, но без своих "драгоценностей", — подытожил Малыш.

Напомним, сотрудники СБУ задержали мужчину, который по указанию Кремля пытался устроиться на службу в Силы обороны Украины и шпионить в пользу врага.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ Российской Федерации, который "сливал" россиянам информацию для прорыва обороны Киева в 2022 году.