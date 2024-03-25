Малюк анонсировал новые спецоперации в России: принесут вред на суше и море (видео)

По словам главы СБУ Василия Малюка, новые спецоперации будут наносить еще больший вред врагу на суше и в море.

Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк анонсировал новые операции против россиян, отметив при этом, что эти операции будут наносить врагу все больший вред. Об этом он рассказал в интервью на канале ICTV 25 марта, в день 25-летия СБУ.

"Мы никогда не повторяемся и если они (РФ. — Ред.) где-то видоизменяются в своей обороне относительно наших морских дронов, то мы, разумеется, идем на шаг впереди. Всему свое время, вы все увидите", — подчеркнул руководитель СБУ.

Он также рассказал о вкладе СБУ в победу. В частности, о поражении Крымского моста, морских дронах Sea Baby и "Мамай", с помощью которых уже удалось поразить 11 кораблей Черноморского флота РФ и разблокировать Черное море.

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Кроме того, с начала войны бойцы СБУ уничтожили уже более 800 вражеских танков, бронетехнику, системы РЭБ и ПВО и другую технику и вооружение врага.

"Пусть россияне ожидают очередной хлопок", — анонсировал Малыш.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина ожидает от СБУ еще большей результативности. Также он заявил, что кораблям РФ уже не место в западной части Черного моря и вблизи Крыма, но пусть они потеряют возможность оперировать и на востоке Черноморской акватории.