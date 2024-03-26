"Заткнитесь": Соловьев набросился на жителей Белгорода, которые жалуются на обстрелы (видео)

По словам российского пропагандиста Владимира Соловьева, "гнусную истерику", которую разводят блогеры о том, что власти РФ забыли о Белгороде, сразу подхватывают "укронацистские СМИ".

Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал жителей Белгорода, которые жалуются на обстрелы в городе, "тварями". Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале.

Журналист опубликовал фрагмент ролика из эфира ток-шоу Соловьева, в котором тот, по словам Казанского, "набросился" на жителей Белгорода и "требовал", чтобы те не жаловались на войну и обстрелы.

"Пошло большое количество разных тварей, прикидывающихся блогерами, которые говорили: "Вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям! У людей ничего нет, это ужас, люди чувствуют себя брошенными, как вы можете! Пока Москва гуляет, Белгород гибнет". Вся эта мерзкая истерика, которую сразу подхватывают укронацистские СМИ", — сказал Владимир Соловьев в эфире телеканала "Россия 1".

Кроме этого, Казанский показал фрагмент видео, на котором Соловьев в Белгороде якобы побывал на одном из мест "прилетов". Он был вместе с городской чиновницей, которая рассказала, что в городе бывают по несколько обстрелов в день, однако это якобы не сорвало президентские выборы.

Соловьев, надев бронежилет и военную форму в "спокойном" городе заявил, что власти якобы выделили еще в декабре миллиард рублей на закупку бронепленки, укрытия, установку систем оповещения, открытие Telegram-каналов.

"Поэтому всем тем, кто пытается сказать, что федералы кинули: заткнитесь, твари", — подчеркнул Соловьев.

Зато жители Белгорода в комментариях под роликом Соловьева начали приглашать его переехать в Белгород, снимать там свое ток-шоу, и пожелали ему почувствовать то, что чувствуют они.

Казанский добавил, что "соловьевы их (жителей Белгорода, — ред.) открыто презирают, унижают, в рожи плюют", однако те продолжают верить об "украинских фашистах" и поддерживать войну.

Напомним, ночью 26 марта взрывы прогремели в Белгороде и районе. По словам губернатора региона Гладкова, якобы сработала ПВО и уничтожила 13 воздушных целей.

25 марта в росСМИ заявили о том, что российские самолеты сбросили еще две авиабомбы на Белгородскую область. Однако якобы никто из людей не пострадал.