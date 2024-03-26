По информации евродепутата Натальи Луазо, в Европе знают, что глава Кремля вложил огромные средства в поддержку праворадикалов и таким образом формирует пул "доверенных лиц и полезных идиотов", которые распространяют его пропаганду.

Попытка российского лидера Владимира Путина обвинить Украину в теракте в подмосковном торговом центре стала шоком даже для европейских ультраправых политиков. Именно таким образом выразила свои эмоции председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Натали Луазо на брифинге в Киеве 26 марта, пишет "РБК-Украина".

Она напомнила, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл", который произошел 22 марта, совершили террористы ИГИЛ, но Путин все равно продолжает обвинять Украину.

"В западноевропейском обществе, даже для ультраправых политиков, стало шоком увидеть российского президента, который игнорирует реальность и предпочитает указывать на обычного для него виновника — Украину", — отметила Луазо.

По информации евродепутата, в Европе знают, что глава Кремля вложил "огромные средства" в поддержку праворадикалов по всему европейскому континенту. Таким образом он хочет получить "доверенных лиц и полезных идиотов", которые распространяют его пропаганду.

"Мы демократическое общество, поэтому цензуры как таковой нет, но государства-члены все больше разоблачают реалии иностранного вмешательства", — добавила евродепутат.

Отметим, что ультраправые партии в Европе активно выступают против помощи Украине в войне с Россией и продолжают попытки наладить отношения с РФ.

Российский диктатор Владимир Путин уже несколько раз заявлял, что к теракту якобы причастна Украина. Он нафантазировал, что "подозреваемые", которых удалось задержать, "направлялись в сторону украинской границы".

Напомним, глава Совбеза РФ Николай Патрушев считает, что теракт в "Крокус Сити Холл" организовала Украина. Он не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла международная террористическая группа ИГИЛ.

В то же время Макрон отреагировал на теракт в подмосковном "Крокусе", подчеркнув, что цинично обвинять в этом Украину.

Российский лидер Владимир Путин хотел в свое время объединиться с США в борьбе с терроризмом, но оказался в ловушке лжи и паранойи. Так считает Ханна Нотте, директор программы нераспространения в Евразии в Центре исследований нераспространения Джеймса Мартина.