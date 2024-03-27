"Мы будем защищать": в Пентагоне отреагировали на пролет российской ракеты в Польше

По словам спикера американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, если на союзника НАТО будет "совершено нападение", то Вашингтон встанет на его защиту.

Спикер Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала инцидент с пролетом ракеты Вооруженных сил Российской Федерации над территорией Польши 24 марта, заявив, что США готовы "защищать каждый дюйм НАТО". Об этом она сказала на брифинге 27 марта.

В ходе брифинга один из журналистов упомянул об инциденте с российской ракетой и спросил, какова позиция Пентагона по поводу того, что такое государство, как Польша, может "втянуть НАТО в войну".

"Я не видела, на что именно вы ссылаетесь. Я могу сказать, что администрация неоднократно заявляла, что мы будем защищать каждый дюйм НАТО. Если на союзника НАТО будет совершено нападение, мы, конечно, не хотим этого, но мы будем защищать каждый дюйм НАТО", — ответила Сингх.

По словам спикера, приоритетом США сейчас является обеспечение Украины "всем необходимым" на поле боя.

"Конгресс только что принял бюджет на 24 финансовый год, поэтому мы надеемся, что нам также удастся принять дополнительный пакет по Украине, который нам нужен, чтобы продолжать вооружать Украину тем, что ей нужно на поле боя", — добавила она.

Пролет российской ракеты в Польше: что известно

Напомним, советник министра обороны Польши Мечислав Бенек сообщил, что во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши на 39 секунд, после чего изменила курс и направилась в сторону Львова.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский заявил, что решение не сбивать ракету было принято на основе информации радиолокационных систем. По его словам, в командовании понимали, что она покинет воздушное пространство страны, а попытка сбить ракету составила бы риск для местного населения.

В связи с инцидентом в МИД Польши вызвали посла РФ Сергея Андреева, однако российский дипломат так и не явился в ведомство.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские власти будут принимать дальнейшие меры в связи с поведением Андреева. По его словам, Варшава не может остаться равнодушной к такому "проявлению пренебрежения".