ВСУ вернули позиции возле Синьковки и контратаковали вблизи Тернов: как изменился фронт (карта)

Российские оккупанты могли продвинуться возле Тернов. Еще бои шли возле Синьковки, Ивановки, Ямполовки и Белогоровки, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Украины вернули определенные позиции в Синьковке Харьковской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 26 марта.

Согласно геолокационным кадрам от 26 марта, украинские и российские военные продвинулись вдоль линии Купянск — Кременная на фоне продолжающихся боев. Зато кадры от 24 марта показали, что украинские бойцы вернули ограниченные позиции в северной части Синьковки.

"Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 25 марта, показывают, что российские войска продвинулись вблизи бурелома к востоку от Тернов", — говорится в сообщении.

По информации нескольких российских военкоров, оккупанты якобы продвигаются к Тернам Донецкой области, а украинцы контратакуют в этом районе.

Украинские и российские источники заявили о продолжении позиционных боев возле Синьковки, Ивановки, Тернов, Ямполовки, Белогоровки.

Ситуация на фронте

Ситуация на Лиманском направлении: данные Генштаба

По состоянию на вечер 26 марта, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные отбили восемь штурмов в окрестностях Белогоровки Луганской области, Тернов, Ямполовки, возле Веселого Донецкой области. Там оккупанты использовали воздушные атаки и пытались прорвать украинскую оборону.

Напомним, 15 марта военный аналитик и соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что российские военные пытались всеми силами найти слабые места в украинской обороне. В частности, оккупанты перегруппировывались и подтягивали новые силы на разных направлениях.

14 марта командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов сообщил, что ситуация в районе Тернов Донецкой области была напряженная, враг не прекращал штурмы. Оккупанты наступали небольшими пехотными группами, продвигались на несколько метров и прятались в окопах.