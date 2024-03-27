ВС РФ применяют ракеты "Циркон": Гуменюк предупредила об угрозе для Киева (видео)

По словам спикера Сил обороны юга, когда баллистику запускали из Крыма, преимущественно южные регионы "краснели" на карте воздушных тревог. Однако теперь, в случае пусков "Цирконов" область красных маркеров будет распространяться от юга страны до Киева и дальше на север.

Россияне могут проводить точечный террор, используя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, в том числе по Киеву и области. Об этом 26 марта рассказала спикер Сил обороны юга Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Она подчеркнула, что у врага имеется несколько десятков таких ракет, которые могут быть размещены в милитари-хабах, например, на оккупированном полуострове Крым.

"Они могут продолжать время от времени точечный террор, сфокусированный, в том числе, на столице", — отметила Гуменюк.

По словам спикера, в данный момент для врага приоритетным остается террористическое давление на украинцев. Таким образом, когда есть угроза баллистических ракет с юга, на карте воздушных тревог обычно подсвечиваются южные и юго-восточные регионы страны. Однако теперь, в случае пусков "Цирконов" область красных маркеров будет распространяться от юга страны до Киева и далее на север.

По ее словам, враг продолжает применять баллистические ракеты не только в южных регионах, что свидетельствует о его отчаянии и использовании резервных средств для достижения "победы в тылу".

Также Гуменюк отметила, что продолжается террор гражданского населения, включая обстрелы населенных пунктов и применение управляемых авиабомб в прифронтовых территориях Херсонской области.

Напомним, утром 25 марта ВС РФ атаковали Киев баллистическими ракетами "Циркон". Известно о 10 пострадавших в Печерском районе, двое из них были госпитализированы.

Обозреватели Defense Express отмечали, что пуск ракет "Циркон" невозможно спрогнозировать. Время их подлета из Крыма в Киев измеряется в минутах.

Ранее, 23 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране-агрессоре стартовал серийный выпуск новых гиперзвуковых ракет "Циркон".