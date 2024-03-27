Некоторые мужчины должны явиться в ТЦК без повестки в апреле: о ком идет речь

Согласно действующему украинскому законодательству, это касается военнообязанных, призывников и резервистов. Они должны самостоятельно наведаться в военкомат без оповещения.

Некоторые украинские мужчины должны явиться в ТЦК и СП без врученной повестки. Это может произойти в семи случаях. Подробнее об этом сообщило издание NV.

Согласно постановлению Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" и другим законам Украины о мобилизационной подготовке и воинском учете, существуют основания, по которым граждане самостоятельно должны явиться в ТЦК без оповещения. Это может произойти:

для получения разрешения на смену места жительства в другой административной единице страны;

для снятия с воинского учета для выезда за границу на более чем три месяца;

для постановки на воинский учет по прибытии на новое место жительства — в течение семи дней;

для сообщения об изменении персональных данных — в течение семи дней;

для сообщения об утрате военно-учетного документа;

для сверки собственных персональных данных с учетными данными ТЦК и СП — не реже одного раза в пять лет;

для подачи документов, подтверждающих право на получение отсрочки от призыва на срочную военную службу — ежегодно до 1 октября.

Напомним, адвокат Андрей Межирицкий заявил, что мужчину с ожирением ВВК может признать непригодным или ограниченно годным к службе в ВСУ. По его словам, существует разделение на значительные, умеренные и незначительные нарушения функций из-за этой болезни.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в Украине не планируют делать призывной возраст ниже 25 лет. Он отметил, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет фактически возвращает государство к нормам, которые существовали ранее.