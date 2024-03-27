Треть Черноморского флота: в ВМСУ отчитались о ликвидации российских кораблей

Спикер командования Дмитрий Плетенчук отметил, что конечной целью Украины является полное отсутствие военных кораблей России в Азовском и Черноморском регионах.

В течение более чем двух лет полномасштабной войны украинские вооруженные силы сумели либо уничтожить, либо вывести из строя примерно треть всех кораблей Черноморского флота России. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии изданию Associated Press.

Он подчеркнул, что только два из около десятка российских военных кораблей-ракетоносцев были потоплены. Тем не менее, Плетенчук заверил, что украинские вооруженные силы будут продолжать атаковать корабли Черноморского флота России.

Спикер также отметил, что окончательной целью Украины является полное исключение военных кораблей России из Азовского и Черноморского регионов.

Напомним, что в ВСУ запланировали новые удары по Черноморскому флоту РФ.

А 25 марта спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в Севастополе также был поврежден средний разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс". На следующий день он заявил, что украинские бойцы попали и по еще одному БДК — "Константин Ольшанский". Это судно было захвачено противником в 2014 году во время аннексии Крыма.

Также отметим, что, по данным Forbes, Украина слишком поздно уничтожила корабли в Севастополе, и это не помешает ВС РФ снабжать группировку войск на юго-востоке Украины, поскольку уже построена новая железная дорога из Ростова в Мариуполь.