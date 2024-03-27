"Сознательное затягивание": в ТЦК объяснили, почему нардепы не принимают закон о мобилизации

В ТЦК ждут изменения в процессе мобилизации еще с июля 2022 года. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Роман Боднар отметил, что больше всего хочет урегулирования вопроса прибытия мужчины в военкомат.

Заместитель начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар заявил, что нардепы сознательно затягивают принятие законопроекта о мобилизации. По его словам, этот документ непопулярный. Об этом он рассказал в интервью "Западный курьер".

"Очевидно, что где-то есть сознательное затягивание принятия этого закона, потому что изменения мы ждем еще с июля 2022 года. Закон непопулярный, а депутаты ВРУ это, в первую очередь, политики", — сказал Роман Боднар.

Чего ТЦК ожидают от законопроекта о мобилизации

Он сообщил, что больше всего от нового законопроекта в ТЦК ожидают того, что военнообязанные граждане сами будут прибывать в военкоматы, а не те будут бегать за ними. Он отметил, что это трудно и физически, и морально. По словам Боднара, ТЦК обеспечивает полный спектр сопровождения военнообязанного от момента призыва до организации похорон, если тот погиб.

"Мы человека призываем, мы его обучаем, а если, не дай Бог что-то происходит, мы семью об этом сообщаем, смотрим в глаза. Каждый работник ТЦК понимает, что несет полную ответственность за гражданина, которому вручает повестку", — подчеркнул он и отметил, что работники ТЦК могут чувствовать моральную вину за выполнение своих обязанностей.

В результате главный пункт, который ожидается от нового закона, это урегулирование вопроса прибытия мужчины в ТЦК для уточнения данных. Сейчас согласно украинскому законодательству, этот процесс происходит только по вызову ТЦК, а потому это провоцирует "беготню" и конфликты.

Кроме этого, еще одно большое ожидание от нового закона о мобилизации — это расширение автоматизации процесса призыва через привлечение цифровых данных о военнообязанных из различных реестров. В частности, сейчас в Украине работает система "Оберег", туда поступают данные из различных реестров, но пока не всех. Он добавил, что людей из этой базы полиция может принудительно доставлять в ТЦК.

Напомним, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко заявил, что законопроектом о мобилизации предлагают бронировать до 70% правоохранителей и 30% чиновников местных органов самоуправления.

Ранее адвокат Андрей Межирицкий сообщил, что мужчину, у которого обнаружили ожирение, могут признать непригодным или ограниченно годным к прохождению военной службы.