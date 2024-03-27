РФ уменьшила количество атак БПЛА и артиллерией на юге: в Силах обороны назвали причину

По информации военных, оккупанты продолжают "террор мирного населения". В течение суток противник трижды атаковал авиацией, применил три управляемые авиабомбы, а также направил неуправляемые ракеты на Ореховском направлении.

Военные Российской Федерации снизили количество атак беспилотными летательными аппаратами и артиллерией на юге за последние сутки, однако не прекратили удары по гражданским объектам Украины. Об этом 27 марта сообщили Силы обороны юга в Telegram.

Так, в течение суток противник трижды атаковал авиацией, применил три управляемые авиабомбы, а также направил неуправляемые авиационные ракеты на Ореховском направлении. Обошлось без пострадавших.

"Однако, с ухудшением погоды дроновая, и артиллерийская активность несколько снизилась", — рассказали в Силах обороны.

В то же время, по информации в заметке, удары по гражданским объектам и людям не прекращаются.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 217 FPV-дронов, 4 ударные БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с БПЛА различных модификаций 228 осколочных боеприпасов", — уточнили военные.

Ситуация на фронте

Отметим, как сообщили в Генеральном штабе ВС Украины, всего за прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Оккупанты пытаются атаковать ВСУ на трех направлениях в Донецкой области.

Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 26 марта сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Бахмута Донецкой области. Это произошло на фоне позиционных боев в этом районе.

В тот же день офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают штурмовать позиции ВСУ, тогда как основные усилия направлены на Богдановку Донецкой области. Кроме этого, враг нацелился еще на несколько поселков.