Бесстрашные перед РЭБ и более "самостоятельные" в небе: ВС РФ испытывают новые FPV-дроны (видео)

Блогер Сергей Стерненко рассказал, что Россия работает над дронами, способными к донаведению на цели, уже давно. Известно, что после взлета они выискивают и ликвидируют объекты без участия оператора.

ВС РФ испытывают FPV-дроны, оснащенные системой донаведения. Об этом 27 марта сообщил в соцсетях украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко.

По его словам, испытания российских FPV-дронов с донаведением подтверждает видео, обнародованное самим врагом.

"От комментариев относительно качества системы воздержусь", — отметил Стерненко.

Блогер проинформировал, что российские оккупанты работают над модернизированными FPV-дронами "давно". Ранее уже были перехвачены кадры с попытками их применения.

"Именно поэтому важно как можно быстрее масштабировать такую технологию у нас", — подчеркнул Стерненко.

Российские FPV-дроны с донаведением: что уже известно

В январе руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская предупреждала, что автоматическое донаведение в FPV-дронах повлияет на противодействие РЭБ. Технология заключается в том, что БПЛА автоматически захватывает цели и действует автономно. Значение же оператора сводится к минимуму.

"Совсем другая история, когда оператор будет нажимать кнопку, будет взлетать дрон или рой дронов на охоту, и у которых будет алгоритм: первые 5 км — это наша техника, а дальше — во все объекты, которые движутся, надо врезаться и уничтожать", — объясняла эксперт.

По словам Берлинской, традиционные средства РЭБ против таких дронов станут неэффективными.

Напомним, ВСУ ярко взорвали в Луганской области вражескую систему РЭБ "Житель". Аэроразведка обнаружила технику еще днем, но мины на нее сбросили уже в темноте.

В соцсетях обнародовали видео, на котором украинский FPV-дрон ликвидирует редкий российский командный автомобиль "Ладога". Эта машина была разработана на случай ядерной атаки и испытана во время катастрофы на ЧАЭС.