Обстрел Украины 250 воздушными целями одновременно: в Defense Express оценили, насколько это возможно

По словам аналитика, за весь период полномасштабного вторжения РФ рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения колебалось в районе 150 единиц и подобные запуски были только дважды.

В информационном пространстве Украины сейчас появилась информация о запуске одновременно 200-250 воздушных целей в течение ближайших суток. Такое предположение СМИ 27 марта прокомментировал военный эксперт, главный редактор аналитического портала Defense Express Олег Катков в эфире "Киев24".

Он отметил, что обычно чего-то "хорошего" от государства-агрессора ждать не стоит, однако оценка запуска воздушных целей объемом 200-250 единиц — объективно очень сложная для реализации задача.

"Нельзя сказать, что это невозможно, но слишком сложно, даже учитывая те силы и возможности, которые есть у России и которые она демонстрирует", — подчеркнул эксперт.

Катков напомнил, что за весь период полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения колебалось в районе 150 единиц, и такие запуски за все более двух лет войны были только дважды.

"В последнее время враг продемонстрировал, что может бить сериями из трех атак в течение четырех дней, потому что у него есть определенная концентрация сил и средств во времени. Кроме того, он показывает, что стремится бить по объектам именно комбинированными атаками", — отметил эксперт.

Однако он отметил, что украинцы, которые привыкли и к хайповым распространениям информации, и к фейкам, должны уже выработать в себе фильтр определенного скепсиса в отношении тех или иных сообщений.

Напомним, Фокус писал, что, по словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, на третий год полномасштабной войны стоит осознавать, что предупреждения об опасности актуальны постоянно, независимо от дня недели.

При этом 27 марта она сообщила, что россияне могут проводить точечный террор, используя ракеты "Циркон" с повышенной дальностью, в частности по Киеву и области.