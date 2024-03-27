"Впервые с 2022 года": ВС РФ атаковали жилой район Харькова авиабомбами (фото)

По словам руководителя Следственного управления полиции региона Сергея Болвинова, под ударами оказался Шевченковский район города. Первое попадание было по школе, а второе — посреди жилых домов. Количество пострадавших выросло до 16 человек.

Российские оккупанты в очередной раз посреди дня атаковали Харьков. В результате двух взрывов погиб один человек, а еще более десяти — получили ранения. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

По данным мэра города Игоря Терехова, противник нанес удар по жилому микрорайону Харькова. В результате были повреждены пятиэтажные дома, в которых жили люди. Пострадал и институт неотложной хирургии.

"Обход квартир в пострадавших домах продолжается. Ищем тех, кто нуждается в помощи", — написал Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Один человек в результате вражеского обстрела погиб, а еще 16 получили ранения — среди них как минимум четыре ребенка.

Россияне впервые за два года атаковали Харьков авиабомбами Фото: Скриншот

Корреспондент "Суспільне Харків" поделился, что попадание было зафиксировано также на детской площадке между двумя многоэтажными домами. Взрывной волной оборвало фасады и балконы как минимум в двух зданиях. А тело погибшего лежало рядом с одним из подъездов.

Руководитель Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, чем именно могли ударить оккупанты по городу.

Россияне впервые за два года атаковали Харьков авиабомбами Фото: Facebook

"По Харькову ударили авиабомбами — впервые с 2022-го года. Под ударом Шевченковский район. По проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета — первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов", — написал Сергей Болвинов.

Отдельно было отмечено, что противник не применял авиацию для ударов по жилым кварталам Харькова уже два года. Соответственно, террор может продолжаться, поэтому гражданам необходимо более ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и спускаться в укрытия.

Напомним, 27 марта сообщалось, что россияне атаковали Николаев баллистической ракетой, в результате чего в городе прозвучали мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о вероятности применения врагом баллистического вооружения с восточного направления. В мэрии и ОВА подтвердили прилет.