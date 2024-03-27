Разрушили дома, ранили младенца: последствия удара авиабомб по Харькову (фото)

В результате удара российских бомб пострадали четверо детей. Произошло два попадания, из них одно — в учебное заведение Харькова.

В результате обстрела 27 марта в Харькове повреждены 14 многоэтажек. В некоторых домах выбиты все стекла с первого по верхний этаж. Некоторые балконы полностью разрушены. Обломки строительных конструкций и российских снарядов валяются посреди двора с детской площадкой. О последствиях удара ВС РФ рассказали в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.

В заметке указано, что в результате российского обстрела днем 27 марта один человек погиб. Ранены — 18 человек, среди них четверо детей. Самому младшему ребенку — три месяца, самому старшему — 13 лет, рассказали правоохранители.

Удар РФ состоялся в 15:50 — целью стали жилые кварталы Шевченковского района Харькова. Кроме домов, снаряды повредили детскую игровую площадку, больницу, учебное заведение, автомобили.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 — нарушение обычаев войны и умышленное убийство.

На фотографиях с места событий можно увидеть пятиэтажный дом, во дворе которого погиб харьковчанин.

Обстрел Харькова — повреждены балконы Фото: Ґвара Медіа

На фасаде снесло рамы и обшивку застекленных балконов. Взрывная волна выбила все рамы.

Обстрел Харькова — дом, пострадавший от удара 27 марта

Также в кадр попало авто, припаркованное возле пострадавшего дома. Видно оторванный бампер и обломки мусора на капоте.

Обстрел Харькова — машина, которая попала под удар 27 марта Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители опубликовали фотографии с остатками российского снаряда. Они собирают информацию, которая даст возможность точно установить вид оружия, которым ударили по Харькову, и поможет установить россиян, ответственных за обстрел.

Обстрел Харькова — последствия удара 27 марта Обстрел Харькова — часть бомбы, которой РФ ударила 27 марта Обстрел Харькова — обломки снаряда удара 27 марта

Харьковское СМИ "Ґвара" получило комментарий от главы ОВА Олега Синегубова. По его словам, 27 марта РФ провела "циничное испытание на харьковчанах".

Отметим, ранее Синегубов сообщил, чем именно ВС РФ обстреляли Харьков. Россияне применили авиабомбы УМПБ Д-30 СН, способные лететь на расстояние до 90 км. Также он рассказал, в какие именно точки попали россияне. Первая бомба попала в учебное заведение, вторая — взорвалась посреди двора.

Пять дней назад, 22 марта, Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с использованием 151 воздушных ударных средств. В результате удара Харьков был полностью обесточен: враг повредил все подстанции и ТЭЦ.

Напоминаем, в росСМИ появилась информация, полученная от окружения президента РФ Владимира Путина. Источники уверяют, что Харьков — одна из следующих целей Москвы.