Харьков впервые обстреляли КАБ крупного калибра: среди 18 пострадавших есть дети (видео)

По сообщению прокуратуры, это первый случай, когда вооруженные силы РФ ударили таким видом боеприпаса по городу, который выпустили с самолета.

В среду днем, 27 марта, российские оккупанты дважды ударили по Харькову: первый раз по общеобразовательной школе, второй — по детской площадке между пятиэтажками. Предварительно известно, что обстрел был осуществлен модифицированным боеприпасом УМПБ Д-30, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в собственном телеграм-канале.

По его данным, в результате обстрела 1 человек погиб, 18 пострадавших, среди которых дети от 3-х месяцев до 9 лет. Состояние раненых легкой и средней тяжести.

По сообщению Харьковской областной прокуратуры, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что повреждено

По информации Синегубова, по состоянию на 17:30 известно о частичном разрушении двух пятиэтажек, медицинского учреждения, административного здания, мест общего пользования.

"От еще одного прилета частично повреждено здание учебного заведения. Всего повреждено не менее 14 многоэтажек", — уточнил глава ОГА.

Кроме того, он отметил, что всем жителям, помещения которых пострадали, предоставят места в общежитиях. Спасательные работы на месте взрывов продолжаются.

Чем осуществлен обстрел

Как отметил Синегубов, был достаточно мощный взрыв — "среднее между авиабомбой и ракетой". По его мнению, боеприпас таким калибром, похожий на УМПБ Д-30, может летать на расстояние до 90 километров.

"Применяют как и с самолета, так и с РСЗО "Смерч". Окончательная информация после экспертизы", — отметил глава ОВА.

По мнению специалистов Харьковской областной прокуратуры, враг совершил обстрел двумя УМПБ Д-30 (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

"Это первый случай, когда вооруженные силы РФ ударили таким видом боеприпаса по городу. Боеприпасы выпустили из самолета", — отметили в сообщении прокуратуры.

Зеленский об обстреле Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что террор России именно против Харькова приобретает "особую подлость".

"Попытки загнать более миллиона человек в блэкаут, постоянные удары ракет и "шахедов". Теперь — авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре. На данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным и близким", — прокомментировал трагедию президент.

Он подчеркнул, что Россия несет ответственность за каждый обстрел. При этом Зеленский отметил, что не может быть никаких рациональных объяснений, почему системы Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других городов и общин Украины.

"Укрепление украинской ПВО, ускорение предоставления Украине F-16 — это жизненно важные задачи. Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему Patriot, которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, которые страдают от российских террористов", — заявил президент.

Пять дней назад, 22 марта, Россия осуществила массированный ракетный удар по Украине с использованием 151 воздушных ударных средств. В результате удара Харьков был полностью обесточен: враг повредил все подстанции и ТЭЦ.

Напоминаем, в росСМИ появилась информация, полученная от окружения президента РФ Владимира Путина. Источники уверяют, что Харьков — одна из следующих целей Москвы.