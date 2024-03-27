"С расстояния 90 км": в ОВА рассказали об ударе РФ новой авиабомбой по Харькову (видео)

Ударом по Харькову были повреждены жилые дома. Вследствие атаки выбито около 300 окон в зданиях.

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Боеприпас, которым ударили по Харькову, могли выпустить с расстояния примерно в 90 км. Подробности сообщил в эфире телемарафона Олег Синегубов, председатель Харьковской ОГА.

Российские захватчики использовали новый тип вооружения, который ранее украинские защитники не фиксировали. Было нанесено два удара. Информация об атаке проверяется.

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"Запущен такой снаряд с расстояния примерно 90 км", — сообщил Олег Синегубов.

Ударом повреждены дома. В результате атаки более 300 выбитых окон. Специалисты работают на месте происшествия.

Удар по Харькову 27 марта

Российские оккупанты 27 марта посреди дня атаковали Харьков. В результате двух взрывов погиб один человек, а еще более десятка получили ранения.

В мэрии заявили о том, что российские войска нанесли удар по жилому микрорайону Харькова. В результате этого были повреждены пятиэтажные дома, в которых проживают жилые люди. Пострадали и помещения института неотложной хирургии.

Сергей Болвинов, руководитель Следственного управления полиции Харьковской области, на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, чем именно могли ударить оккупанты по городу. По проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250.

Отдельно было отмечено, что противник не применял авиацию для ударов по жилым кварталам Харькова уже два года. Соответственно, террор может продолжаться, поэтому гражданам необходимо ответственнее относиться к сигналам воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Напомним, РФ возобновила атаки по украинским энергообъектам. Руководитель Минэнерго 25 марта указал на причину.