"З відстані 90 км": в ОВА розповіли про удар РФ новою авіабомбою по Харкову (відео)

Ударом по Харкову було пошкоджено житлові будинки. Внаслідок атаки вибито близько 300 вікон в будівлях.

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Боєприпас, яким ударили по Харкову, могли випустити з відстані приблизно у 90 км. Подробиці повідомив в ефірі телемарафону Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

Російські загарбники використали новий тип озброєння, який раніше українські захисники не фіксували. Було завдано два удари. Інформація щодо атаки перевіряється.

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"Запущений такий снаряд з відстані приблизно 90 км", – повідомив Олег Синєгубов.

Ударом пошкоджено будинки. Внаслідок атаки понад 300 вибитих вікон. Фахівці працюють на місці події.

Удар по Харкову 27 березня

Російські окупанти 27 березня посеред дня атакували Харків. Унаслідок двох вибухів загинула одна людина, а ще понад десятеро отримали поранення.

У мерії заявили про те, що російські війська завдали удару по житловому мікрорайону Харкова. Унаслідок цього було пошкоджено п'ятиповерхові будинки, у яких проживали люди. Постраждали й приміщення інституту невідкладної хірургії.

Сергій Болвінов, керівник Слідчого управління поліції Харківської області, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповів, чим саме могли вдарити окупанти по місту. За інформацією, що перевіряється, ворог застосував дешевий аналог крилатої ракети. Це УМПБ Д-30 СН, що виготовлений на базі ФАБ-250.

Окремо було зазначено, що противник не застосовував авіацію для ударів по житлових кварталах Харкова вже два роки. Відповідно, терор може тривати, тому громадянам необхідно відповідальніше ставитися до сигналів повітряної тривоги і спускатися в укриття.

Нагадаємо, РФ відновила атаки по українських енергооб'єктах. Керівник Міненерго 25 березня вказав на причину.