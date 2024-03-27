Удары Украины по НПЗ заставили Россию увеличить импорт белорусского бензина, — СМИ

Из-за роста импортных поставок стоимость топлива растет, однако Россия продолжает покупать бензин, так как считает это наиболее правильным способом насыщения внутреннего рынка этим стратегическим ресурсом.

Россия пошла на меры, чтобы спасти свой рынок от нехватки бензина на фоне недавних успешных атак НПЗ этой страны. Для недопущения бензинового голода Россия начала импорт из Беларуси. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

На мировом рынке Россия считается одним из основных экспортеров бензина, однако сейчас восстановление утраченного потенциала невозможно. Это заставило поставщиков срочно заказать поставки бензина из Беларуси в больших объемах. Речь идет о большом количестве соглашений, которыми предусмотрены поставки топлива. Москва подписала эти контракты, чтобы обеспечивать потребности хозяйства и продолжать агрессию. Таковы реалии после полного запрета с начала марта экспорта бензина, а также из-за вероятного существенного сокращения изготовления бензина.

В связи с ростом импортных поставок стоимость топлива растет, однако Россия все еще покупает бензин, потому что речь идет о наиболее рациональном способе обеспечения внутреннего рынка необходимым стратегическим ресурсом.

В течение первой половины марта импорт вырос в пять раз, достигнув отметки почти 3 000 тонн. Это при том, что в феврале такие поставки не достигали 600 тонн, а в январе Беларусь вовсе не осуществляла экспорт бензина. Однако даже это, отмечают источники издания, не помогло окончательно решить проблему из-за постоянного роста необходимости поставок топлива, а белорусские мощности не такие большие. Правительства двух стран продолжают переговоры, однако окончательного результата все еще не удалось достичь.

За последние два месяца бензин в России подорожал из-за атак украинскими дронами

В течение последних двух месяцев, а именно с 24 января по 25 марта текущего года, Силами обороны была проведена масштабная операция по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающим заводам. Несмотря на отчаянное сопротивление российской противовоздушной обороны, качественное планирование, координация и высокое качество БПЛА украинского производства помогли ВСУ поразить 10 нефтеперерабатывающих заводов, 1 завод сжижения и переработки газа, 1 районную электростанцию. В перечень пораженных нефтеперерабатывающих заводов РФ, которые атаковали беспилотники с начала года вошли:

Санкт-Петербург "Невский мазут" — 18 января;

Туапсе — Туапсинский НПЗ — 24 января;

Волгоград — Волгоградский НПЗ — 3 февраля;

Краснодарский край — Ильский НПЗ и Афипский НПЗ — 9 февраля;

Нижегородская область, Кстово — "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" — 12 марта; Рязань — Рязанский нефтеперерабатывающий завод — 13 марта;

Нижегородская область, Кстово — 13 марта;

Ленинградская область, Кириши — "Киришинефтеоргсинтез" — 13 марта.

Украина для нанесения высокоточных ударов выбрала ректификационные колонны, которые являются самыми уязвимыми местами НПЗ. Общая сумма прямого ущерба от уничтожения ценного оборудования, по подсчетам украинских специалистов, составляет около 1,5 млрд долларов.

Инфографика ударов Украины по российским НПЗ

Напомним, что американское издание The Hill раскритиковало президента США Джо Байдена за его призыв к Украине не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы из-за якобы вероятности роста цен на нефть.

В то же время вчера бывший командующий американских Сухопутных сил в Европе Бен Ходжес высказал мнение, что Киев должен игнорировать призывы США по ограничению ударов по нефтеперерабатывающим заводам РФ.