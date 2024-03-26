Два месяца ударов по НПЗ: как украинские дроны повысили цену на бензин в России

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Стратегическая операция против российской нефтяной промышленности — успех тактики, вооружения и управления.

За два месяца, с 24 января по 25 марта 2024-го года, украинские Силы обороны впервые провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающим заводам. Российская ПВО оказывала отчаянное сопротивление, но благодаря качественному планированию, координации и высокому качеству дронов украинского производства, наши воины поразили 10 нефтеперерабатывающих заводов, 1 завод сжижения и переработки газа, 1 районную электростанцию. Ранее Россия во время войны получила только один стратегический удар по своей экономике — неизвестные в 2022-м взорвали газопроводы "Северный поток", с помощью которых Россия шантажировала Европу и получала сверхприбыли от ЕС.

Но удары украинских дронов открывают гораздо новые большие возможности для ведения экономической войны против РФ, поражения российской инфраструктуры и промышленности в гораздо больших объемах.

Результаты ударов

Были выведены из строя частично, или полностью остановлены:

Туапсинский НПЗ. Нижегородский НПЗ. Рязанский НПЗ. Новокуйбышевский НПЗ. Сызранский НПЗ. Славянский НПЗ. Ильский НПЗ. Волгоградский НПЗ. Новошахтинский НПЗ. Куйбышевский НПЗ. Усь-Лугский СПГЗ. Новочеркасская ГРЭС (трансформаторные подстанции).

Для высокоточных ударов были выбраны самые уязвимые места НПЗ — ректификационные колонны. Прямой ущерб от уничтожения ценного оборудования украинские специалисты оценивают около 1,5 млрд долларов.

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Косвенные убытки — падение мощностей нефтяной промышленности РФ оценивается более 70 млн. тонн в год, что составляет более 25% всех мощностей РФ. Это привело к:

поднятию цен в РФ на бензин до 50%;

закрытию экспорта бензина из РФ (убытки для бюджета за полгода — 2 млрд долларов США плюс недополучение 4 млрд долларов нефтяными компаниями);

сокращению добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (убытки по году могут составить до 12 млрд долларов);

значительному сокращению поставок горючего в ВС РФ на территории Украины.

Новая тактика и вооружение

Такая высокая эффективность стала возможной благодаря четкой постановке задачи Верховным главнокомандующим В.Зеленским (да, как бы странно ни звучало, но впервые во время войны стоит отметить адекватность и ответственность в действиях главы Ставки) и сочетанию нескольких структур сил обороны и производителя дронов. Впервые в ходе войны различные структуры власти организовались, было обеспечено финансирование партии дальнобойных дронов, план применения, координация сразу нескольких структур сил обороны. Беспрецедентное событие.

Впервые были выделены средства государственного бюджета на финансирование производства ударного беспилотника "Лють" — украинского аналога иранских "Шахедов".

"Лють" была разработана еще год назад в 2023-м, инициативно, без государственного заказа, но долгое время внимания к этому проекту и надлежащего финансирования не было. Но с января 2024-го началось финансирование и серийное производство. Дроны "Лють" с боевой частью в 50 кг показали свою высокую боевую эффективность и надежность, устойчивость ко всем средствам РЭБ ВС РФ, большую дальность. Куйбышевский НПЗ был поражен на расстоянии 900 км, причем это дальность по прямой, а дроны по прямой не запускают, то есть реальная дальность — значительно выше.

Атаки стали эффективными, потому что впервые в ходе войны СБУ, ГУР МО, ВСУ действовали согласованно и скоординировано как при планировании операции, так и при проведении разведки, подготовке дронов, операторов, определении тактики и порядка действий.

Впервые был определен единый координационный центр управления — и это центр Беспилотных сил ВСУ, которые только созданы, но уже дают первые результаты.

Важно отметить роль "Армии дронов" и Минцифры в реализации программы.

Всех участников и руководителей операции поздравляю и желаю нарастить масштабы ударов по РФ в десятки раз. И за разрушение украинской экономики враг должен отвечать. Санкции США и ЕС за два года не смогли сократить стоимость российского экспорта, а вот украинские дроны сократили российский экспорт за два месяца. И все это сделано за мизерные средства небольшим количеством дронов.

Эта успешная операция нашего государства могла бы стать примером действий и в других направлениях ведения войны.

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