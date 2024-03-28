"Будет тревожить РФ": Кремль боится даже заявления НАТО об уничтожении ракет, — Подоляк

Россия увеличивает агрессию, поскольку не видит реакции стран НАТО на нарушение их воздушного пространства.

Даже заявление НАТО о том, что альянс рассматривает вероятность уничтожения российских ракет, пугает РФ. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины, в эфире телемарафона.

Если другие страны не будут реагировать в своих национальных пространствах на действия российских войск, РФ будет только наращивать давление. Россия максимально изолируется и идет по пути эскалации. Европа, по его мнению, реагирует уже более агрессивно. Он считает, что Москву сильно будет беспокоить только одно заявление о том, что Североатлантический блок рассматривает уничтожение российских ракет.

"Даже заявление о том, что НАТО рассматривает вариант уничтожения ракет, будет сильно беспокоить Российскую Федерацию", — считает Подоляк.

В этом контексте Подоляк высказался относительно полета российской ракеты в воздушном пространстве Польши во время очередного массированного обстрела Украины 24 марта. По его словам, выводы из этого 39-секундного пролета ракеты очень просты. Противоракетные системы, тактическая авиация, уничтожение российских ракет — три составляющие, которые помогут против агрессора.

Пролет российской ракеты в Польше: что известно

Мечислав Бенек, советник министра обороны Польши, заявил, что ракета войск РФ во время воздушной тревоги в ночь на 24 марта залетела на территорию Польши на 39 секунд. После этого она изменила курс и направилась в сторону Львова.

Подполковник Яцек Горышевский, представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, заявил, что решение не сбивать ракету тщательно обсуждали и приняли на основе информации радиолокационных систем. По его словам, в командовании понимали, что воздушное пространство страны ракета покинет, а попытка сбить ракету представляла бы риск для местного населения.

Напомним, 27 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина подвергается мощным российским воздушным атакам, а западные СМИ эта тема"недостаточно шокирует". Дипломат заявил, что американский пакет помощи для Украины является очень срочным и крайне необходимым.