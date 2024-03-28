Удар ВС РФ по Харьковской области: погиб 12-летний ребенок, – прокуратура

По данным следствия, в результате российского обстрела поселка Боровая были повреждены жилые дома и здание детского сада.

В результате удара Вооруженных сил Российской Федерации по поселку Боровая Харьковской области 27 марта погиб 12-летний ребенок. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

"27 марта около 21:20 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Погиб 12-летний мальчик", — сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры, в Боровой также повреждены жилые дома и детский сад. Вид вооружения, которым ВС РФ нанесли удар, устанавливается.

Сообщается, что по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начато досудебное расследование при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области.

Обстрел Харьковской области 27 марта: что известно

Напомним, 27 марта ВС РФ дважды ударили по Харькову: первый раз по общеобразовательной школе, второй — по детской площадке между пятиэтажками. По предварительным данным, обстрел был осуществлен модифицированным боеприпасом УМПБ Д-30.

По информации главы МВД Украины Игоря Клименко, в результате атаки ВС РФ на Харьков пострадали 19 человек. Среди них есть дети, а одного мужчину спасти не удалось.

В Харьковской областной прокуратуре также сообщили, что в результате обстрела в Харькове повреждены 14 многоэтажек. В некоторых домах выбиты все стекла с первого по верхний этаж. Некоторые балконы полностью разрушены. Обломки строительных конструкций и российских снарядов валяются посреди двора с детской площадкой.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что действия российских оккупантов против Харькова выглядят "особенно подло" – сначала ВС РФ попытались оставить более миллиона человек без электричества, а теперь еще и атакуют город авиабомбами.