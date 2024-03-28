ВС РФ продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру: что происходит на фронте (карта)

Армия РФ начала перебрасывать технику и личный состав вдоль наземных линий связи через Кадиевку, Первомайск и Попасную, которые пролегают через трассу Луганск — Бахмут, рассказали аналитики Института изучения войны.

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на запад от Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 27 марта.

Российские военные заявили, что оккупанты якобы продвинулись на 1,15 километра в глубину и 1,86 километра в ширину возле железной дороги и шоссе Хромовое — Часов Яр. Один из милблогеров заметил, что якобы подразделения 98-й дивизии воздушно-десантных войск наступают возле Ивановского и находятся в пределах 500 метров от Часового Яра.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявили 24 марта о захвате Ивановского российским 102 мотострелковым полком, однако аналитики не наблюдали визуальных доказательств этому.

Позиционные бои продолжались возле Веселого, Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки, Шумов и Южного. Украинский военный обозреватель отметил, что россияне активизировали переброску военной техники и личного состава вдоль наземных линий связи через Кадиевку, Первомайск и Попасную, однако не рассказал подробнее о назначении этих перебросок.

"Кадиевка, Первомайск и Попасная пролегают вдоль трассы Луганск — Бахмут, которая пролегает непосредственно из российского тыла в оккупированной Луганской области до Бахмута", — добавили аналитики.

Бахмутское направление

Ситуация на Бахмутском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении ВСУ удалось отбить четыре атаки в районе Ивановского и Андреевки, где оккупант пытался улучшить свое тактическое положение с поддержкой авиации. Россияне нанесли авиаудары возле Нового, Дружбы Донецкой области, тогда как под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, а именно Богдановка, Васюковка, Часов Яр и другие.

Напомним, 26 марта офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что ситуация в районе Бахмута Донецкой области сложная. Противник пытается искать слабые места и штурмовать позиции ВСУ.

24 марта стало известно, что пограничники-минометчики бригады Гвардии наступления "Месть" уничтожили российский миномет возле Бахмута. Пограничники отметили, что россияне пытались защитить технику необычным способом — приковали миномет цепями.