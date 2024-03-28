ВС РФ атаковали ряд областей Украины ракетами и Shahed: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Россияне запустили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную Х-31П, зенитную управляемую С-300 и 28 ударных дронов типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 26 БПЛА, рассказал командующий ВС Николай Олещук.

Ночью 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ряд областей Украины с помощью крылатых ракет Х-22, противорадиолокационной ракеты Х-31П, зенитной управляемой ракеты С-300 и 28 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.

Он отметил, что три ракеты Х-22 и Х-31П враг запустил из акватории Черного моря, тогда как С-300 в Донецкой области, а район пусков БПЛА — Курская область и мыс Чауда в Крыму.

"Уничтожено 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей", — сказал Николай Олещук.

Он отметил, что к отражению воздушных ударов были привлечены зенитные ракетные подразделения ВС, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Взрывы в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что вечером и ночью оккупанты терроризировали Никопольщину. В частности, враг четыре раза обстрелял из тяжелой артиллерии и попал дроном-камикадзе.

"Под ударом были Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь", — сказал Сергей Лысак.

По его словам, осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также была повреждена гостиница, четыре частных дома, разрушена хозяйственная постройка, еще две — изуродованы. Кроме этого, из-за атаки был побит автомобиль, зацепило линию электропередач.

Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram Фото: Сергей Лысак / Telegram

Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ночь была тревожной, однако в Кривом Роге попаданий не было. Однако в результате атаки в Никопольском районе была повреждена гостиница, четыре дома, две хозяйственные постройки, ЛЭП и одна хозяйственная постройка разрушена.

Взрывы в Запорожской области

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что оккупанты атаковали дронами частные дома в Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.

"2 женщины ранены из-за ночной атаки "шахедов" по Запорожью", — сказал Иван Федоров.

Он отметил, что обломки ударного дрона вызвали возгорание жилых домов в частном секторе, однако спасатели оперативно потушили пламя.

Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров Фото: Иван Федоров

Взрывы в Одесской области

По словам пресс-секретаря Сил обороны петуха Натальи Гуменюк, враг целился по объекту энергосистемы, однако украинская противовоздушная оборона сбила оба дрона, которые заходили с моря. По ее словам, атаки БПЛА продолжались почти четыре часа.

На момент выхода публикации в Одесской ОГА не рассказали детали ночной атаки.

Взрывы в Харьковской области

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью в городе прогремели взрывы.

"Под ударом оказался Киевский район города. Подвергся разрушениям ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла", — сказал он.

Терехов отметил, что жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Напомним, 27 марта городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о том, что россияне атаковали город баллистическими ракетами. В результате чего есть пострадавшие граждане.

28 марта стало известно, что из-за атаки ВС РФ по поселку Боровая Харьковской области 27 марта погиб 12-летний мальчик. Кроме этого, в населенном пункте зафиксированы повреждения и разрушения.