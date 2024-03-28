ВС РФ атаковали ряд областей Украины ракетами и Shahed: есть разрушения и пострадавшие (фото)
Россияне запустили три крылатые ракеты Х-22, противорадиолокационную Х-31П, зенитную управляемую С-300 и 28 ударных дронов типа Shahed-136/131. Украинская противовоздушная оборона уничтожила 26 БПЛА, рассказал командующий ВС Николай Олещук.
Ночью 28 марта Вооруженные силы Российской Федерации атаковали ряд областей Украины с помощью крылатых ракет Х-22, противорадиолокационной ракеты Х-31П, зенитной управляемой ракеты С-300 и 28 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-136/131. Об этом сообщил командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Telegram.
Он отметил, что три ракеты Х-22 и Х-31П враг запустил из акватории Черного моря, тогда как С-300 в Донецкой области, а район пусков БПЛА — Курская область и мыс Чауда в Крыму.
"Уничтожено 26 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей", — сказал Николай Олещук.
Он отметил, что к отражению воздушных ударов были привлечены зенитные ракетные подразделения ВС, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Взрывы в Днепропетровской области
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что вечером и ночью оккупанты терроризировали Никопольщину. В частности, враг четыре раза обстрелял из тяжелой артиллерии и попал дроном-камикадзе.
"Под ударом были Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь", — сказал Сергей Лысак.
По его словам, осколочные ранения получили 65-летний мужчина и 53-летняя женщина, их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также была повреждена гостиница, четыре частных дома, разрушена хозяйственная постройка, еще две — изуродованы. Кроме этого, из-за атаки был побит автомобиль, зацепило линию электропередач.
Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ночь была тревожной, однако в Кривом Роге попаданий не было. Однако в результате атаки в Никопольском районе была повреждена гостиница, четыре дома, две хозяйственные постройки, ЛЭП и одна хозяйственная постройка разрушена.
Взрывы в Запорожской области
Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров рассказал, что оккупанты атаковали дронами частные дома в Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.
"2 женщины ранены из-за ночной атаки "шахедов" по Запорожью", — сказал Иван Федоров.
Он отметил, что обломки ударного дрона вызвали возгорание жилых домов в частном секторе, однако спасатели оперативно потушили пламя.
Взрывы в Одесской области
По словам пресс-секретаря Сил обороны петуха Натальи Гуменюк, враг целился по объекту энергосистемы, однако украинская противовоздушная оборона сбила оба дрона, которые заходили с моря. По ее словам, атаки БПЛА продолжались почти четыре часа.
На момент выхода публикации в Одесской ОГА не рассказали детали ночной атаки.
Взрывы в Харьковской области
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью в городе прогремели взрывы.
"Под ударом оказался Киевский район города. Подвергся разрушениям ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла", — сказал он.
Терехов отметил, что жертв и пострадавших в результате вражеской атаки нет.
Напомним, 27 марта городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о том, что россияне атаковали город баллистическими ракетами. В результате чего есть пострадавшие граждане.
28 марта стало известно, что из-за атаки ВС РФ по поселку Боровая Харьковской области 27 марта погиб 12-летний мальчик. Кроме этого, в населенном пункте зафиксированы повреждения и разрушения.