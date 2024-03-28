Некоторых мужчин уволят из ВСУ в апреле: о ком идет речь

Украинское законодательство определяет категории граждан, которых могут исключить с воинского учета. Таких граждан не могут принудительно мобилизовать в армию даже во время мобилизации.

Некоторые украинские мужчины могут быть исключены из воинского учета по определенным причинам. Подробнее об этом рассказало издание "Новости.LIVE".

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", существует несколько категорий военнообязанных, которые подлежат исключению из учета. После этого мужчину не могут принудительно мобилизовать даже во время военного положения. Речь идет о:

того, кто достиг предельного возраста пребывания на военной службе;

того, кого ВВК признала непригодным к прохождению военной службы;

того, кого осудили за совершение преступления.

В таких случаях исключение лица с воинского учета происходит без личного присутствия гражданина. В других случаях для увольнения со службы мужчине нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить следующие документы:

заявление;

паспорт;

документы, которые подтверждают право на исключение из учета;

военно-учетные документы.

После рассмотрения этих документов ТЦК и СП выносит решение об исключении с воинского учета. В случае не согласия с решением, лицо может обжаловать его в административном суде.

Напомним, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине мобилизационный возраст с 27 лет. Поэтому студентов, которые не подпадают под него, не будут призывать на службу в течение двух месяцев перерыва, который возникает между выпуском и поступлением.

Ранее сообщалось, что мужчинам вручают повестки на прохождение ВВК после того, как те получили повестки на уточнение данных и лично пришли в ТЦК. Постановление медкомиссии действует в течение пяти лет.