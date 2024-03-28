"Принимаем превентивные меры": киевлян предупредили об угрозе проникновения ДРГ в столицу

Силовые и военные структуры, по данным КГВА, усилят внимание к местам скопления людей и обеспечат соблюдение публичной безопасности. Администрация также не исключает, что РФ может привлечь своих агентов для дестабилизации ситуации в Киеве.

На территорию Киева могут проникнуть диверсионно-разведывательные группы врага и агенты российских спецслужб. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Он рассказал, что последние заявления противника о намерениях увеличить количество ракетных ударов, направленных на гражданские объекты и мирных жителей стали поводом заседания Совета обороны Киева.

"Не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп противника, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице", — сказал Сергей Попко.

По его словам, Совет обороны столицы решил проработать вопрос о проведении мероприятий в Киеве с привлечением большого количества людей. Кроме этого, будут пересмотрены нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности горожан по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских и развлекательных мероприятий, и в местах скопления людей.

Зато силовые и военные структуры столицы усилят внимание к местам скопления людей и обеспечат соблюдение публичной безопасности и порядка. Тогда как постоянный доступ граждан к укрытиям и готовность пунктов несокрушимости к использованию обеспечат ответственные структуры и балансодержатели защитных сооружений гражданской защиты.

Более того, также будет осуществлен мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, которая направлена на дестабилизацию ситуации в Киеве.

Попко призвал киевлян сохранять спокойствие и не паниковать.

"Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены. Придерживайтесь правил безопасности — не игнорируйте сигналы воздушных тревог. Берегите себя", — добавил он.

Напомним, 26 марта пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ могут проводить точечный террор с помощью ракеты "Циркон", которая имеет повышенную дальность. Она отметила, что в случае пусков этих ракет область красных маркеров расширится с юга до Киева и дальше на север.

25 марта во время ракетной атаки баллистикой в Киеве женщину не пустили в укрытие элитного отеля Raddison Blu Hotel. Отказ объяснили тем, что укрытие только для посетителей.