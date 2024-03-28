Бомбардировщики JH-7A отличились во время учений: что известно о китайских машинах (фото)

Эксперты отметили, что истребители-бомбардировщики JH-7A предназначены в основном для тактического бомбометания и противокорабельной обороны. Но в ходе учений они выполнили задачу по непосредственной поддержке с воздуха сухопутных сил.

В Китае в ходе недавних учений отличился истребитель-бомбардировщик JH-7A ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), оказывая непосредственную воздушную поддержку сухопутным войскам. Под прикрытием самолетов РЭБ самолеты JH-7A быстро выполнили боевую задачу, сыграв ключевую роль по захвату позиций условного противника. О том как проявили себя китайские JH-7A в ходе учений рассказали обозреватели Global Times.

В материале говорится, что в ходе недавних межведомственных учений, проведенных командованием Южного театра военных действий НОАК, китайский истребитель-бомбардировщик JH-7A продемонстрировал свою адаптивность и эффективность в обеспечении ближней авиационной поддержки наземных сил.

Самолет продемонстрировал способность оперативно реагировать на запросы наземных подразделений о поддержке огнем с воздуха. В условиях подавляющего огня со стороны противника JH-7A быстро прибыл на место, установил связь с наземными подразделениями и нанес точные удары по заданным целям.

По словам китайского военного эксперта, выступившего на условиях анонимности, учения продемонстрировали эволюцию JH-7A от тактического бомбардировщика к универсальной платформе, способной выполнять функции ближней авиационной поддержки. Этот переход приобретает особое значение после того, как Китай снял с вооружения свой специализированный ударный самолет Q-5.

Истребитель-бомбардировщик JH-7A ВВС НОАК

"Изюминкой учений стало то, что JH-7A, изначально истребитель-бомбардировщик, предназначенный в основном для тактического бомбометания, противокорабельной обороны и самообороны класса "воздух-воздух", получил задачу по нанесению ударов при непосредственной поддержке с воздуха", — подчеркнул эксперт.

Место JH-7A в армии Китая

После появления новейших проектов ударных самолетов США и России, таких как F-15E и Су-34, Китай быстро понял, что их парк Q-5 технологически отстал. Поэтому перед конструкторами стояла задача по созданию нового сверхзвукового тяжелого ударного самолета. Программа разработки началась в конце 1980-х годов, когда Китай стремился укрепить свой потенциал морской авиации.

Китайский штурмовик Q-5

Этот двухмоторный двухместный истребитель-бомбардировщик был спроектирован Nanchang Aircraft Corporation, а затем модернизирован Xi'an Aircraft Corporation. Первоначальный вариант, JH-7, впервые поднялся в воздух в 1988 году.

Он был оснащен различными системами, в том числе радаром JL-10A и различными средствами радиоэлектронного противодействия, что делало его универсальной платформой для штурмовки наземных целей и морских ударных задач.

Самолет был спроектирован по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом, имеющим двойной угол стреловидности. Экипаж самолета состоял из двух человек — летчика и штурмана-оператора.

Основные тактико-технические характеристики самолетов семейства JH-7

JH-7 имеет 7 узлов внешней подвески для размещения различных видов вооружения, включая противокорабельные ракеты YJ-81/C-801K с дальностью пуска до 40-50 км и авиабомбы калибром до 1500 кг. Для воздушного боя на крыльях были предусмотрены пилоны для ракет "воздух-воздух" типа PL-5, а также 23-мм двуствольная пушка "Тип 23-III", являвшаяся аналогом российской ГШ-23Л.

Уже модернизированный вариант JH-7А получил способность применять современное управляемое вооружение — например, противорадиолокационные ракеты YJ-91 (та же российская Х-31П) и противокорабельная С-803К.

Некоторые эксперты полагают, что в целом машина особо выгодно не отличается от аналогичных самолетов других стран. Единственно что было отмечено — JH-7 остался единственным в своем классе носителем значительно более дешевых и массовых китайских авиационных ударных средств поражения.

Напомним, Китай активно использует истребители-бомбардировщики JH-7 для патрулирования и вхождения в опознавательную зону ПВО Тайваня.