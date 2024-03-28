Выводит F-16 на новый уровень: Турция разработала собственный радар для истребителей

Радар AESA — это глаза и уши для истребителя, который производят единицы стран в мире. Турция рассчитывает его использовать на самолетах, БПЛА, средствах РЭБ и ПВО.

Турецкая оборонная компания ASELSAN разработала носовой радар AESA для истребителя F-16, что должно перевести истребитель на новый уровень возможностей. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Носовой радар должен вывести истребитель F-16 ÖZGÜR на уровень самолета 4,5 поколения. Также он подойдет для истребителя KAAN, который будет самолетом 5 поколения и для боевых беспилотников. Развитие проекта является одним из поворотных моментов для оборонной промышленности Турции, заявил Халук Гёргюн. Он назвал радар AESA одной из самых передовых технологий авионики в мире.

"Благодаря собственной разработке носового радара AESA, ASELSAN способна самостоятельно производить и применять все ноу-хау и технологии. Кроме того, Вооруженные силы Турции получают много возможностей, которые не могли быть предоставлены из-за конфиденциальности и различных ограничений при закупке подобного радара из-за рубежа", — заявил генеральный менеджер ASELSAN Ахмет Акьол.

Иллюстративное изображение радара на самолете F-16

Отмечается, что компания подготовила линию для начала массового производства радара AESA. Отдельно заявляется, что все компоненты также турецкого производства от чипа до системной интеграции. ASELSAN приобрела технологию производства чипов из нитрата галлия (GaN). В будущем технологии AESA начнут использовать в других системах связи в области радиолокации и РЭБ.

Первый полет F-16 с турецким носовым радаром состоялся 15 февраля 2024 года. Вскоре радар получит БПЛА AKINCI. Радар AESA способен:

автоматически распознавать и отслеживать сразу несколько целей;

картографировать землю;

измерять расстояние;

автоматически определять высоту;

имеет радар с синтезированной апертурой (SAR);

автоматическое ограничение целей с помощью ИИ;

широкополосный радиолокационный спектр;

может мониторить РЭБ и помогать наводить оружие.

Мировой рынок радаров AESA оценивают в 5 млрд долларов в год. Поэтому турецкое предприятие хочет играть весомую роль на рынке и поставлять радары на экспорт.

Напомним, США ведут переговоры с Турцией по взрывчатке для боеприпасов, потому что Украине надо больше снарядов.

14 марта в Турции провели первые стрельбы из ракетного комплекса MIDLAS.