Дуэль истребителей: китайский J-10 против американского F-16

Последние 20 лет ознаменовались выходом Китая на международную арену как державы, с которой нужно считаться. Сегодня китайская армия рассматривается как угроза. Поэтому Майя Карлин предлагает сравнить два истребителя четвертого поколения.

Related video

J-10 "Энергичный дракон" и F-16 "Боевой сокол" представляют собой два самых современных многоцелевых ударных истребителя Китая и США. J-10, впервые поднявшийся в воздух в 1998 году, прошел существенную модернизацию, включая китайский двигатель WS-10B и радар AESA, что повысило его боевые возможности.

Фокус перевел статью Майи Карлин о потенциальном противостоянии двух истребителей F-16 и J-10.

J-10 "Энергичный дракон" и F-16 "Боевой сокол" представляют собой два самых современных многоцелевых ударных истребителя Китая и США. J-10, впервые поднявшийся в воздух в 1998 году, прошел значительную модернизацию, включая китайский двигатель WS-10B и радар AESA, что повысило его боевые возможности. F-16 летает с 1974 года и продолжает оставаться универсальным самолетом благодаря постоянным обновлениям, а его эксплуатация планируется до 2040-х годов. Оба самолета демонстрируют аэрокосмические достижения своих стран и их стремление к сохранению превосходства в воздухе. J-10 доказывает растущую самостоятельность Китая в области оборонных технологий, а F-16 – непрерывную эволюцию истребителей США.

J-10 vs F-16: дуэль в небе между Китаем и США

Последние два десятилетия ознаменовались выходом Китая на международную арену в качестве державы, с которой необходимо считаться.

Сегодня Народно-освободительная армия, военно-морской флот и военно-воздушные силы рассматриваются как угроза, которую серьезно воспринимают американские военные. ВВС НОАК, в частности, очень продвинулись в производстве новых передовых самолетов. J-10 "Энергичный дракон", впервые поднявшийся в воздух в 1998 году, постоянно совершенствуется, превращаясь в многоцелевой ударный истребитель.

J-10 "Энергичный дракон"

Ближайшим американским современником J-10 является F-16 "Боевой сокол". Хотя этот самолет намного старше J-10, впервые поднявшись в воздух 50 лет назад, в 1974 году, он все еще способен дать жару. Постоянные усовершенствования помогают этим самолетам оставаться в строю, а многие из них сейчас проходят программу модернизации, призванную обеспечить им полеты до 2040-х годов.

Как же понять, какой истребитель лучше?

История J-10

С момента своего появления в 1980-х годах J-10 остается уникальным самолетом. Процесс закупок для разработки и производства "Энергичного дракона" больше напоминал западный тендерный процесс, чем предыдущие программы ВВС НОАК. Вместо того, чтобы просто выбрать разработчика, нескольким ведущим фирмам предложили принять участие в конкурсе на проектирование.

После того, как был выбран Чэндуский институт проектирования самолетов (CADI), он стал напрямую подчиняться ВВС НОАК, а не комитету-посреднику. Это позволило ВВС НОАК более оперативно сообщать о своих потребностях и пожеланиях к будущему самолету.

J-10 способен развивать скорость в 1,8 Маха

Самолет, созданный CADI, представлял собой одномоторный истребитель с дельтовидным крылом и передним оперением. Эти характеристики, при отсутствии типичных горизонтальных стабилизаторов в хвостовой части, увеличивают маневренность J-10 на малых скоростях, позволяя ему достигать максимальной скорости в 1,8 Маха (в несколько раз больше скорости звука). Первоначальные модели оснащались российским двигателем АЛ-31, обеспечивающим тягу в 12 700 кг/с. Для выполнения своих многочисленных задач J-10 оснащен различным вооружением. Встроенное 23-миллиметровое орудие может использоваться для обстрела целей на земле или воздушного боя. На одиннадцати подвесах, способных выдержать больше 5,5 тонн, можно установить любой внешний топливный бак, ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" или бомбы.

Модернизация J-10

По мере развития технологий в 2000-х годах ВВС НОАК осознали необходимость модернизации J-10.

Последняя модель, J-10C, имеет ряд значительных усовершенствований, которые позволят сохранить актуальность J-10 на долгие годы. Новые модели оснащены двигателем WS-10B – китайским турбовентиляторным двигателем, который снижает зависимость от России. Улучшенная конструкция входного отверстия уменьшает радиолокационный профиль: хотя J-10 не является стелс-истребителем, теперь его будет сложнее обнаружить на радаре.

Истребитель J-10C

Одним из главных достижений новейших моделей J-10 является переход на радар с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA). Хотя точные характеристики оборудования, установленного на J-10, неизвестны, радарные комплексы AESA обеспечивают значительное улучшение дальности и точности по сравнению с традиционными радарами с механическим сканированием. Кроме того, они позволяют летчикам отслеживать и поражать больше целей одновременно, что необходимо в условиях жесткого противостояния.

С точки зрения наступательных операций интеграция новых держателей для вооружения делает J-10 совместимым с современными китайскими ракетами, такими как PL-10 и PL-15. Интегрированный прицельный комплекс CM-802AKG улучшает возможности наземной атаки.

История создания F-16

В 1970-х годах "истребительная мафия" начала подталкивать ВВС США к использованию новых идей при проектировании самолетов нового поколения. Предыдущие проекты истребителей были нацелены либо на достижение высокой скорости при полете по прямой, либо на способность быстро набирать высоту для перехвата бомбардировщиков. Однако группа офицеров и гражданских стала настаивать на разработке конструкции, основанной на теории энергоманевренности. В результате появился F-16 "Боевой сокол".

Изначально задуманный как дневной истребитель для завоевания воздушного превосходства, за последние пять десятилетий F-16 превратился во всепогодный ударный истребитель. Более 25 стран эксплуатируют те или иные варианты F-16, и это один из самых распространенных боевых самолетов. Успешно участвуя в войнах от первой войны в Персидском заливе до гражданской войны в Сирии, он остается золотым стандартом истребителей четвертого поколения.

Первый полет F-16

Флот "боевых соколов" ВВС США проходит новейшую модернизацию, чтобы сохранить преимущество перед противниками. Ожидается, что модифицированные варианты Block 40 и 50 останутся на вооружении вплоть до 2040-х годов.

Как сообщает издание The Aviationist, "в общей сложности 608 самолетов Block 40 и Block 50, так называемые "пост-блок" F-16, будут модернизированы в рамках проекта Post Block Integration Team (PoBIT), которым руководит Управление истребителей и перспективных самолетов Центра управления жизненным циклом ВВС. Проект включает до 22 модификаций, направленных на повышение летальности и обеспечение эффективности истребителя четвертого поколения в борьбе с текущими и будущими угрозами".

Об авторе

Майя Карлин — автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник Анны Соболь-Леви в IDC Herzliya в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.