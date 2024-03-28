Боец НГУ проехал 2,5 часа в тамбуре из-за служебной собаки: что известно (фото, видео)

Волонтер заметила, что военный стоит с вещами и хвостатым спутником в тамбуре. Он объяснил, что не может зайти в вагон из-за правил "Укрзалізниці". В компании и Нацгвардии прокомментировали инцидент.

В Украине военный был вынужден ехать почти три часа в тамбуре, потому что его не пустили в вагон со служебной собакой. Деталями инцидента 27 марта поделилась волонтер Дарья Бронская.

По ее словам, мужчина в военной форме всю поездку простоял в тамбуре. На вопрос, что произошло, защитник "тяжело выдохнул" и ответил, что "не позволяют".

Фото, опубликованное волонтеркой Фото: Скриншот

"Я была в таком шоке, что даже не удержала слез… Человек, который нас защищает, и служебная собака должны ехать более 2,5 часа в тамбуре", — поделилась украинка.

Она заявила, что разочарована в правилах "Укрзалізниці".

"Я ехала в новой электричке, где места валом. Неужели не найдется какого-то уголка-места хотя бы возле полки для чемоданов?! Я путешествовала по миру и много где замечала, что животное — друг человека, и имеет доступ везде, куда нужно владельцу. Но к сожалению, не в Украине", — добавила Бронская.

В комментариях под публикацией уточняют, что на фото — служебная собака Национальной гвардии Украины Эрми. Она и ее владелец несли и несут службу в Чернигове, выезжают на служебно-боевые задачи в течение всей полномасштабной войны.

Комментарии под публикацией об инциденте Фото: Скриншот

Реакция "Укрзалізниці"

Бронская опубликовала ответ, который получила от пресс-службы "Укрзалізниці" в личной переписке.

"Животные, размер которых не превышает 45 см в холке, могут путешествовать по железной дороге при условии наличия переноски, она должна быть при себе. Мы понимаем, животным некомфортно все время сидеть в переноске, поэтому проводники и стюарды не так строго контролируют, находится ли ваш любимец во время поездки в переноске", — говорится в сообщении.

В перевозчике заверили, что рады пассажирам с любимцами, но при условии соблюдения правил.

"Мы осознаем, что правила уже устарели, сейчас команда работает над их обновлением", — отметили в "Укрзалізниці".

Сроков обновления пресс-служба не указала, отметив, что это "достаточно сложный и длительный процесс". Девушку заверили, что ряд предложений с учетом опыта иностранных железных дорог рассмотрят специалисты "в ближайшее время".

Переписка волонтера с "Укрзалізниця" Фото: Скриншот

Также пресс-служба "Укрзалізниці" опубликовала комментарий по поводу ситуации на странице в соцсетях.

В компании напомнили, что с начала полномасштабной войны эвакуировали более 120 тысяч животных, и о правилах речь не шла. Однако сейчас работники руководствуются действующими правилами перевозок животных, и их соблюдение обязательно для всех.

"Наши работники уважают защитников и знают, как им важно быть дома или в другом месте вовремя, поэтому вопреки узким нормам правил нашли возможность допустить пассажира-военного со своим воспитанником на борт поезда", — отметила пресс-служба.

Публикация в соцсетях "Укрзалізниці" Фото: Скриншот Публикация в соцсетях "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

В "Укрзалізниці" порекомендовали для "избежания недоразумений" ознакомиться с правилами.

Публикация в соцсетях "Укрзалізниці" Фото: Скриншот

Реакция Нацгвардии

Представитель НГУ Руслан Музычук в комментарии hromadske рассказал, что формирование имеет спецтранспорт — вагоны и автомобили, предназначенные для перевозки собак. Они предназначены для того, чтобы избегать подобных инцидентов.

По словам Музычука, военный сам сказал проводнику, что будет ехать в тамбуре из-за запрета на проезд со служебной собакой. В пресс-службе Нацгвардии считают вопрос правил перевозки животных скорее гражданским, чем военным.

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