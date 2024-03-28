Теракт в "Крокусе": могут ли боевики ИГИЛ совершить подобное в Украине, — Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что пока РФ будет вести войну террористическими методами, другие террористы также начнут активнее совершать теракты по в разных странах.

Теракт в концертном зале "Крокус-Сити" в Подмосковье совершили террористы ИГИЛ. Однако Россия хочет это использовать в свою пользу, чтобы замаскировать непрофессионализм своих спецслужб. Об этом рассказал в интервью "24 каналу" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, россияне не занимались агентурной разведкой структур ИГИЛ, анализом того, что происходит на их территории. Чтобы это замаскировать, РФ будет использовать теракт для нагнетания "антиукраинской истерики".

"Им это не очень удается. Смотрите, они задержали исполнителей – граждан России, которые еще вчера были гражданами Таджикистана; понимают, в каких государствах они находились до начала теракта; имеют данные от разведок других стран по увеличению рисков, которые генерирует подразделение ИГИЛ, но все равно считают, что здесь якобы "присутствует Украина" Это полный бред", — сказал Подоляк.

Он также отметил, что такая риторика РФ обнулила симпатии и сочувствие, которые возникли после теракта со стороны стран проукраинской коалиции. Теперь эти страны понимают, что Россия – неадекватна.

"Например, социология показывает, что во Франции очень сильно боятся терактов. В обществе ощущение на 7 из 10 баллов, что такие теракты могут произойти. Безусловно, ИГИЛ, если начал эту программу терроризирования разных стран, то он ее продолжит. В этом нет сомнений, потому что для глобального терроризма это важно", — заявил Подоляк.

По его словам, "Исламское государство" снова хочет подняться в рейтинге террористов на первые позиции.

"Но опять-таки, смотрите, Россия сегодня атакует Украину и масштабно разрушает глобальную систему безопасности, то есть она обнуляет международное право, контуры безопасности, использует террористические методы в войне против Украины, атакует крылатыми ракетами и так далее. Все это дает надежду таким, как ИГИЛ, что сейчас можно использовать такие способы ведения войны, способы атаки на гражданское население. И действительно такие панические настроения существенно возрастают в других странах", — рассказал советник главы ОП.

Он отметил, что Украина тоже может стать целью "игиловцев", однако ее так каждый день атакует Россия. Более того, Кремль и дальше будет продолжать свой террор.

"Потому что сегодня Россия абсолютно точно понимает, что по линии фронта ничего не удается, даже несмотря на использование огромного количества тех же КАБов. Поэтому они и терроризируют гражданское население, прежде всего в приграничных населенных пунктах", — сказал Подоляк.

Он также отметил, что РФ отвергла свою же пропаганду о том, что восточные регионы Украины якобы будут приветствовать российские войска. Теперь ВС РФ уничтожают города авиабомбами.

"И все говорят, что в "Крокусе" был теракт. Тогда у меня вопрос, а 14 многоэтажек в Харькове 27 марта это тогда что? Это конвенционная война военных против военных на поле боя, правильно? Мы же так должны назвать? То есть "Крокус Сити Холл" – трагедия, глобальный терроризм. А что такое 14 жилых кварталов в Харькове? Сознательное уничтожение КАБом именно гражданского населения. Это и есть теракт", — заявил Подоляк.

По его словам, пока РФ будет вести войну именно так, то другие террористические организации существенно будут наращивать свое влияние.

Михаил Подоляк о терактах ИГИЛ и России (смотреть с 07:42)

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как глава Кремля Владимир Путин хочет использовать теракт в "Крокусе". По его словам, все разведки мира поделились с Кремлем информацией о подготовке теракта в Москве. Путин никак не отреагировал. Это свидетельствует о том, что президенту РФ нужны "действия, которые могли бы мобилизовать его общество против Украины".