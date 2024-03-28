Российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500 на Белгородскую область, — СМИ (карта)

Российскую авиабомбу обнаружили вблизи села Бессоновка 27 марта, но уничтожили сегодня.

На территории Белгородской области российский самолет сбросил еще одну авиабомбу ФАБ-500. Об этом сообщает ASTRA.

Обнаружен боеприпас в районе села Бессоновка 27 марта. Источники издания рассказали, что авиабомбу уничтожили сегодня. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

За последнюю неделю известно уже о девяти упавших в регионе ФАБах. "Ростех", как сообщало ТАСС со ссылкой на компанию, увеличил производство авиабомб семейства ФАБ благодаря расконсервации мощностей и модернизации производственных линий.

Фото: Google maps

Падение ФАБов в Белгородской области

Российские самолеты уронили две авиабомбы ФАБ-250 на села в Белгородской области в конце января. Обнаружены две авиабомбы — в хуторе Постников Корочанского района и в селе Стрелковое.

В селе Солоти, как говорится в сообщении, 18 февраля был найден ФАБ-250. Власти приняли решение эвакуировать около 150 местных жителей. В этот же день российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.

С 20 по 22 марта по меньшей мере 2 ФАБ упали на Белгородскую область. Одна из них попала, как утверждается в местных пабликах, в селе Введенская Готня. В поле найден, изъят и уничтожен на полигоне специалистами взрывоопасный предмет.

Напомним, 27 марта командир БПЛА "Кара Небесна" рассказал, что примерно 7-10 военнослужащих РФ наступают на одного бойца Сил обороны Украины в районе населенного пункта Часов Яр. Он объяснил, почему украинские войска отходят с позиций, и назвал одной из главных проблем на фронте использование врагом управляемых авиационных бомб, а также ФАБов.