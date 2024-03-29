Воздушная тревога и взрывы: в Белгороде пожаловались на новый обстрел (фото, видео)

По данным российских медиа, "прилеты" якобы были зафиксированы на бульваре Юности, улицах Есенина и Губкина, а также на территории микрорайона Харьковская гора.

В ночь на 29 марта в Белгороде и Белгородском районе Российской Федерации была объявлена воздушная тревога. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона предупредил о ракетной опасности и призвал местных жителей не подходить к окнам, укрыться в помещении без окон со сплошными стенами или спуститься в укрытие.

Позже Гладков добавил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, якобы уничтожив 15 воздушных целей на подлете к городу. По его словам обошлось без пострадавших, однако в Белгороде выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Губернатор утверждает, что осколки также повредили балкон одной квартиры, остекление в "Белгород Арене" и гимназии, а также 12 автомобилей.

Кроме того, Гладков заявил, что в поселке Дубовое Белгородского района в одном частном домовладении посечена кровля, а в селе Репное осколками поврежден один автомобиль.

Российское медиа "Осторожно, новости" пишет, что в результате обстрела в Белгороде был поврежден многоквартирный дом на бульваре Юности. Журналисты сообщают со ссылкой на местных жителей, что над областью были слышны "громкие звуки". По информации интернет-издания, есть "прилеты" на улице Есенина.

Местные Telegram-каналы пишут, что из-за "прилетов" якобы есть разрушения на улице Губкина и на территории микрорайона Харьковская гора в Белгороде. В сети также появились соответствующие фото и видео.

В Минобороны России пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, 27 марта Вячеслав Гладков заявил, что в Белгороде силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России якобы отразили массированную атаку, которая произошла через четыре часа после удара авиабомб РФ по центру Харькова.

Гладков также заявил, что 27 марта беспилотники атаковали здание Главного управления МВД России по Белгородской области. Губернатор региона утверждает, в результате атаки БПЛА пострадал один человек.