В Белгороде взрыв возле здания МВД, полиция перекрыла дорогу: что известно (фото)

Губернатор региона уверяет, что от атаки БПЛА вроде бы пострадал один человек. Тем временем полиция перекрыла дорогу к месту удара.

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27 марта состоялась атака беспилотников на здание Главного управления МВД России по Белгородской области. На место событий поспешили медики и спасатели. Над местом прилета поднялся дым. О деталях инцидента рассказал местный губернатор Владислав Гладков в Telegram-канале.

Гладков сообщил о взрыве в Белгороде в 16:14 (по Киеву). По его словам, беспилотник врезался в административное здание, в результате чего один человек получил ранения. Кроме того, выбило окна на третьем и четвертом этажах.

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О том, начался ли пожар на месте прилета, чиновник не уточнил. Лишь упомянул, что на место прибыли "все необходимые службы".

Удары по РФ — Гладков о событиях в Белгороде 27 марта Фото: Скриншот

Удары по РФ — детали событий в Белгороде

Отметим, в Telegram-канале Минобороны РФ пока нет информации о прилете в Белгороде днем 27 марта. Зато есть отчет, опубликованный утром этого же числа: указывают, якобы за прошедшие сутки сбили 21 ракету, выпущенную из РСЗО "Вампир", HIMARS, а также еще более 200 украинских БПЛА (регион не указывается).

Об инциденте в Белгороде стало известно в 15:55 — об этом написали авторы Telegram-канала "Блэтгород". При этом признали, что под удар попало здание МВД на проспекте Славы. Заметили, что на место событий двинулись машины скорой помощи и пожарные. Дорогу в том направлении перекрыли — об этом свидетельствует опубликованная фотография. Фото с последствиями удара пока нет.

Удары по РФ — улицы Белгорода после удара БПЛА 27 марта Фото: Telegram

Адрес здания ГУ МВД России по Белгородской области — проспект Славы, д. 70. На Google maps видно, что это четырехэтажное здание длиной около 60 м.

Удары по РФ — здание ГУ МВД РФ в Белгороде Фото: Google Maps

Расстояние от точки возможного попадания БПЛА до границы Украины — около 32 км.

Удары по РФ — какое расстояние от ГУ МВД РФ в Белгороде до границы Фото: Google Maps

Отметим, 13 марта БПЛА атаковали здание ГУ ФСБ РФ в Белгородской области. После того произошли инциденты 19 марта — росСМИ сообщали о якобы стае ракет, которые угрожали Белгородщине и Курщине.

Напоминаем, в момент атаки дронов 27 марта по Белгороду произошел удар ВС РФ по Харькову. В Харьковской ОГА заявили, что ВС РФ использовали авиабомбы, которыми ударили по Шевченковскому району областного центра. Перед этим населенный пункт имеет блэкаут в результате массированного ракетного удара 22 марта. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в город частично подали электроэнергию, но большинство граждан все еще не имеют света.