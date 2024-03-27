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В Белгороде взрыв возле здания МВД, полиция перекрыла дорогу: что известно (фото)

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Фото: Скриншот | Губернатор Белгорода подтвердил прилет по МВД РФ (иллюстративное фото)

Губернатор региона уверяет, что от атаки БПЛА вроде бы пострадал один человек. Тем временем полиция перекрыла дорогу к месту удара.

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27 марта состоялась атака беспилотников на здание Главного управления МВД России по Белгородской области. На место событий поспешили медики и спасатели. Над местом прилета поднялся дым. О деталях инцидента рассказал местный губернатор Владислав Гладков в Telegram-канале.

Гладков сообщил о взрыве в Белгороде в 16:14 (по Киеву). По его словам, беспилотник врезался в административное здание, в результате чего один человек получил ранения. Кроме того, выбило окна на третьем и четвертом этажах.

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О том, начался ли пожар на месте прилета, чиновник не уточнил. Лишь упомянул, что на место прибыли "все необходимые службы".

Удары по РФ, Белгород, Белгородская область, 27 марта, взрывы, БПЛА Fullscreen
Удары по РФ — Гладков о событиях в Белгороде 27 марта
Фото: Скриншот

Удары по РФ — детали событий в Белгороде

Отметим, в Telegram-канале Минобороны РФ пока нет информации о прилете в Белгороде днем 27 марта. Зато есть отчет, опубликованный утром этого же числа: указывают, якобы за прошедшие сутки сбили 21 ракету, выпущенную из РСЗО "Вампир", HIMARS, а также еще более 200 украинских БПЛА (регион не указывается).

Об инциденте в Белгороде стало известно в 15:55 — об этом написали авторы Telegram-канала "Блэтгород". При этом признали, что под удар попало здание МВД на проспекте Славы. Заметили, что на место событий двинулись машины скорой помощи и пожарные. Дорогу в том направлении перекрыли — об этом свидетельствует опубликованная фотография. Фото с последствиями удара пока нет.

Удары по РФ, Белгород, Белгородская область, 27 марта, взрывы, БПЛА Fullscreen
Удары по РФ — улицы Белгорода после удара БПЛА 27 марта
Фото: Telegram

Адрес здания ГУ МВД России по Белгородской области — проспект Славы, д. 70. На Google maps видно, что это четырехэтажное здание длиной около 60 м.

Удары по РФ, Белгород, Белгородская область, 27 марта, взрывы, БПЛА Fullscreen
Удары по РФ — здание ГУ МВД РФ в Белгороде
Фото: Google Maps

Расстояние от точки возможного попадания БПЛА до границы Украины — около 32 км.

Удары по РФ, Белгород, Белгородская область, 27 марта, взрывы, БПЛА Fullscreen
Удары по РФ — какое расстояние от ГУ МВД РФ в Белгороде до границы
Фото: Google Maps

Отметим, 13 марта БПЛА атаковали здание ГУ ФСБ РФ в Белгородской области. После того произошли инциденты 19 марта — росСМИ сообщали о якобы стае ракет, которые угрожали Белгородщине и Курщине.

Напоминаем, в момент атаки дронов 27 марта по Белгороду произошел удар ВС РФ по Харькову. В Харьковской ОГА заявили, что ВС РФ использовали авиабомбы, которыми ударили по Шевченковскому району областного центра. Перед этим населенный пункт имеет блэкаут в результате массированного ракетного удара 22 марта. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в город частично подали электроэнергию, но большинство граждан все еще не имеют света.