Утром ВС РФ ударили по энергообъектам: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях

В результате российской атаки был нанесен ущерб тепловым и гидроэлектростанциям. В Днепропетровской и Харьковской областях введены отключения света.

В ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации совершили массированный обстрел Украины, в ходе которого были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Россияне во время комбинированной атаки в который раз ударили по энергетическим объектам", — говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате российского обстрела были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины.

В "Укрэнерго" также отметили, что в связи с атакой в Днепропетровской области введены аварийные отключения, а в Харьковской — графики почасовых отключений.

В "Укрэнерго" рассказали о последствиях обстрела ВС РФ Фото: Укрэнерго

Напомним, утром российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. СМИ сообщали, что в некоторых районах Днепра наблюдаются проблемы со светом.

Кроме того, ночью ВС РФ ударили по Украине беспилотными летательными аппаратами и запустили несколько ракет по городу Каменское, что в Днепропетровской области. Взрывы также прозвучали в Черкасской и Хмельницкой областях.