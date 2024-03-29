Если примут закон: кого в первую очередь мобилизуют в ВСУ в апреле 2024 года

Законопроект о мобилизации приняли в первом чтении еще в феврале. Сейчас Верховная Рада должна проголосовать за документ во втором чтении, после чего президент его подпишет.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В результате призвать на военную службу могут всех военнообязанных граждан, которых ВВК признала годными, и которые не имеют отсрочки или брони. Издание "Униан" рассказало, как может измениться процесс мобилизации в апреле в случае принятия законопроекта №10449.

Кого из студентов мобилизуют в ВСУ

В случае принятия законопроекта мобилизовать могут аспирантов, обучающихся на контракте. Студенты, которые получают второе образование или повторно поступили на степень, учатся на заочной или дистанционной форме также не будут иметь отсрочки от призыва.

Зато призывать не смогут соискателей профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся на дневной или дуальной форме и получающих уровень образования выше предыдущего. Это же касается докторантов и интернов на дневной или дуальной форме. Кроме этого, призыву не будут подлежать научные и научно-педагогические работники учебных заведений со ставкой хотя бы 0,75.

Как изменится процесс призыва лиц с инвалидностью

Законопроект предлагает мужчин с инвалидностью считать непригодными к службе. Однако граждане, которые получили инвалидность после начала полномасштабного вторжения, не будучи военнослужащими, должны пройти ВВК для подтверждения статуса и степени инвалидности.

Кроме этого, нардепы решили убрать статус "ограниченно годного" и оставили только "годного" и "непригодного". Все граждане, которые ранее были признаны ограниченно годными к службе, должны будут повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после принятия документа.

Напомним, ранее адвокат Андрей Межирицкий сообщил, что некоторых мужчин с инвалидностью могут не призывать в ряды ВСУ. По его словам, это заболевание позволяет исключить или ограничить возможность призыва.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в Украине не планируют делать призывной возраст ниже 25 лет.