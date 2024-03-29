Бригады ПВО на Черниговщине защищают небо с помощью пулеметов "Браунинг", — Sky News (фото)

В ходе обстрелов войска РФ атакуют энергетическую инфраструктуру. Мобильные группы ВСУ используют пикапы с установленными в кузовах пулеметами Browning американского производства.

Украинские команды ПВО с установленным автоматическим оружием на пикапах пытаются защитить небо от российских обстрелов. Об этом сообщает Sky News.

Для этой цели мобильные подразделения ПВО в Черниговской области используют пулемет "Браунинг".

Стоя в кузове пикапа, из установленного пулемета украинский солдат стреляет по целям высоко в небе

Мобильные группы ПВО

В ходе обстрелов войска РФ атакую энергетическую инфраструктуру. В двух областях Украины потребители остались без света после обстрелов 29 марта. Но ограничения по энергопотреблению могут расширить и на другие регионы.

Мобильные группы ПВО Мобильные группы ПВО Мобильные группы ПВО

По данным энергетиков, аварийные отключения установлены в Криворожском районе. Ко всему прочему, в Харьковской области обесточены порядка 200 тысяч потребителей.

Напомним, что, в свою очередь, Европа знает рецепт, как спасти Харьков, но боится обидеть Россию. Так считает военный аналитик Алексей Копытько. Свое видение он изложил в материале, опубликованном 29 марта. По его словам, нужна лишь политическая воля и понимание, что Харьков — тоже Европа.

Также сообщалось, что у российских подразделений уже есть система перехвата потокового видео дронов ВСУ. Об этом 29 марта сообщили в ISW со ссылкой на пост провоенного Telegram-канала. По словам аналитиков "Чебурашка" появился в попытке улучшить механизм противодействия FPV. Применять новую систему планируют для видеоперехвата, определения координат БПЛА и мгновенной активации ближайших РЭБ.