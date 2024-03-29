Практически одновременно: ВСУ дронами уничтожили и повредили 2 российских ЗРК "Тор" (видео)

По данным украинского волонтера Сергея Стерненко, стоимость одного вражеского комплекса — 24 миллиона долларов. Эффективная работа была проделана воинами 14-й ОМБр ударной группы "Харон".

Украинские военные продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам на поле боя. В этот раз удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Тор", а возможно даже не один. Кадрами поделился украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

По его словам, глобальная работа была проделана воинами 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ударной группы "Харон". Им удалось при помощи "очень толстого дрона" уничтожить крайне важную цель. Речь идет про ЗРК "Тор" противника.

На опубликованном ролике можно заметить, что украинский беспилотник смог найти на поле боя крупную цель и воспользовался этим. Второй дрон, который прилетел на место зафиксировать произошедшее, заметил еще один зенитно-ракетный комплекс ВС РФ. Уничтожить его предварительно не удалось, однако попадание зафиксировано было.

"Результаты удара прилетел фиксировать следующий дрон, и увидел, что там есть еще один Тор! В него он и влетел. Стоимость одного комплекса — 24 млн долларов. Это уже второй уничтоженный вашими FPV Тор", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта сообщалось, что украинские бойцы уничтожили российский танк из "Джавелина". В Генеральном штабе ВСУ заявили, что благодаря точному выстрелу защитники попали во вражеский танк, после чего он загорелся. Боеспособность противника снизилась.

28 марта появились данные, что ВСУ уничтожили редкую реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 российской армии. Из-за дефицита артиллерии российские войска устанавливают корабельные системы на грузовики или тягачи. Эта машина была уничтожена во временно оккупированном Бахмуте.