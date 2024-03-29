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Военный Фокус Российско-украинская война

Практически одновременно: ВСУ дронами уничтожили и повредили 2 российских ЗРК "Тор" (видео)

Артем Богомаз
Фото: Скриншот | ВСУ удалось практически одновременно поразить два ЗРК "Тор"

По данным украинского волонтера Сергея Стерненко, стоимость одного вражеского комплекса — 24 миллиона долларов. Эффективная работа была проделана воинами 14-й ОМБр ударной группы "Харон".

Украинские военные продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам на поле боя. В этот раз удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Тор", а возможно даже не один. Кадрами поделился украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

По его словам, глобальная работа была проделана воинами 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ударной группы "Харон". Им удалось при помощи "очень толстого дрона" уничтожить крайне важную цель. Речь идет про ЗРК "Тор" противника.

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На опубликованном ролике можно заметить, что украинский беспилотник смог найти на поле боя крупную цель и воспользовался этим. Второй дрон, который прилетел на место зафиксировать произошедшее, заметил еще один зенитно-ракетный комплекс ВС РФ. Уничтожить его предварительно не удалось, однако попадание зафиксировано было.

"Результаты удара прилетел фиксировать следующий дрон, и увидел, что там есть еще один Тор! В него он и влетел. Стоимость одного комплекса — 24 млн долларов. Это уже второй уничтоженный вашими FPV Тор", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта сообщалось, что украинские бойцы уничтожили российский танк из "Джавелина". В Генеральном штабе ВСУ заявили, что благодаря точному выстрелу защитники попали во вражеский танк, после чего он загорелся. Боеспособность противника снизилась.

28 марта появились данные, что ВСУ уничтожили редкую реактивно-бомбометную установку РБУ-6000 российской армии. Из-за дефицита артиллерии российские войска устанавливают корабельные системы на грузовики или тягачи. Эта машина была уничтожена во временно оккупированном Бахмуте.