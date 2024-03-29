"Наконец выдохну с облегчением": начальник Ровненского ТЦК впервые отреагировал на скандал
По словам Александра Ярмошевича, он всегда пытался действовать по совести, ведь если бы было иначе, то он задержался бы на своей должности дольше.
Начальник Ровненского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Александр Ярмошевич высказался касаемо скандала с видеороликом, который распространяется по сети. Его слова передает издание "Рівне Вечірнє".
Скрытая камера в кабинете, по его мнению, могла появиться из-за того, что он действовал по совести. Если бы это было иначе, то на этой должности он смог бы задержаться надолго.
В то же время, после скандала начальник Ровненского ТЦК может выдохнуть с облегчением, ведь теперь в его жизни якобы станет меньше негатива и злости.
"Был бы взяточником, принимал участие в различных схемах, шел бы на поводке "определенных должностных лиц", то был бы на должности по 15-20 лет, как другие начальники ТЦК. Поэтому откровенно, я наконец выдохну с облегчением, отбросив в сторону 2 года проклятий и остального негатива, который порождала моя служебная деятельность от граждан", — заявил Александр Ярмошевич.
Скандал в Ровненском ТЦК: что известно
Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором мог присутствовать начальник ТЦК и СП Ровненской области. На кадрах можно заметить, что он сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а потом спустя время еще и со второй.
В результате инцидента началась служебная проверка, о которой сообщили в пресс-службе ТЦК и СП.
"В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении. Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 марта сообщалось, что работник ТЦК и СП мог требовать от владельцев авто взятку, чтобы машины не отправляли ВСУ, о чем сообщили в киевской полиции. Мужчина требовал 900 долларов США за постановку автомобилей на воинский учет и не передачу их в ВСУ. Его задержали "на горячем".