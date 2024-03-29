Транспортировка боеприпасов в рамках чешской инициативы уже начата, — МИД Польши

По словам польского министра Радослава Сикорского, Варшава удвоит свой вклад в чешскую инициативу, но деталей он не назвал, заявив, что это "военная тайна".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу, 29 марта, отметил, что доставка снарядов для Украины в рамках инициативы Чехии уже организована, и Польша удвоит свой вклад в эту программу. Об этом пишет польское издание Wnp.pl.

Ни размера польского взноса, ни сроков доставки боеприпасов Сикорский не назвал, ссылаясь на то, что это "военная тайна". Однако отметил, что чешская инициатива по боеприпасам "очень полезна", поскольку приводит к отправке воюющей Украине необходимых ей боеприпасов, которые закупаются из разных источников, в том числе неевропейских.

"Тот факт, что она (инициатива Чехии. — Ред.) уже получила твердые обещания о поддержке, подкрепленные деньгами, и то, что транспортировка уже организуется, означает, что мы чувствуем бремя ответственности за помощь Украине в борьбе с российским вторжением", — заявил Сикорский.

На вопрос журналистов, должна ли Европа в контексте помощи Украине сосредоточиться на военной политике, Сикорский отметил, что перед приездом в Хожув он также говорил с министром промышленности Маженой Чарнецкой о возможности развития производства боеприпасов в Силезской провинции, включая снаряды калибра 155 мм.

"Я говорил о том, какую выгоду Силезия могла бы получить от военного производства — от производства необходимых 155-мм боеприпасов", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что "это одна из самых актуальных задач".

"И я понимаю, что здесь есть места, есть инфраструктура, есть люди, есть ресурсы для этого производства, и надеюсь, что Министерство промышленности в сотрудничестве с министром госимущества, министром национальной обороны и чиновниками местных органов власти возьмутся за эту задачу. Это очень важно и очень актуально", — подчеркнул глава МИД.

Относительно масштабов нынешней угрозы со стороны России и возможности вторжения в Польшу, Сикорский указал на сообщения СМИ о деятельности РФ в Украине.

"В Польше слышны взрывы российских ракет, которые направляются во Львов. Я не думаю, что мне нужно объяснять, что это означает", — сказал он.

Программа Чехии и союзников по боеприпасам

Чешская инициатива по боеприпасам предусматривает закупку не менее 800 тысяч штук артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС. Операция держится в секрете — известны страны, которые внесли средства на закупку, но не страны-продавцы снарядов.

Недавно глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать уже 1,5 миллиона снарядов.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, наша страна ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.

Напомним, Фокус писал, что Чехия уже два года непублично поставляет Украине боеприпасы. К соответствующей инициативе присоединились также Дания и Нидерланды. В то же время только сейчас в Чехии решили открыто обратиться к странам-членам ЕС с призывом обеспечить закупку снарядов для Украины.