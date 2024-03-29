Есть шанс договориться с Трампом: Зеленский в 2022 году говорил с Путиным о войне, — СМИ

В Офисе президента надеются, что в случае переизбрания Дональда Трампа Украине помогут коммуникативные навыки Владимира Зеленского. Кроме того, поддержка Сил обороны со стороны США может продолжиться благодаря "меркантильным" мотивам.

В Украине обеспокоены из-за выборов в США и возможности возвращения к власти Дональда Трампа. Однако политики имеют оптимистичные ожидания относительно этого. Деталями 29 марта поделились в издании Politico.

"Когда вы ведете экзистенциальную войну, последнее, о чем вам стоит волноваться, — это результат выборов, на которые вы не можете повлиять, поскольку выбор делают другие люди. Вам придется работать с этим выбором, кем бы он ни был", — заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В материале говорится, что над российско-украинской войной "нависает" перспектива избрания Трампа президентом в США. Политик не скрывает своего безразличия к территориальной целостности Украины.

Однако советник главы Офиса президента Михаил Подоляк настроен оптимистично. Он надеется, что Трамп продолжит политику Джо Байдена по поддержке Украины.

Подоляк объяснил, что на это есть очевидные "меркантильные" причины — выгода для американского военно-промышленного комплекса. По его словам, поставки оружия и боеприпасов в Украину позволяют демонстрировать, насколько вооружение США эффективно на поле боя.

"В 2023 году Россия потеряла 53% рынка экспорта своего оружия из-за того, что ее оружие неэффективно. Американский военно-промышленный комплекс является основным донором американских политических партий, среди прочего, а продажи означают рабочие места и доходы", — подчеркнул советник.

Кроме того, Подоляк полагается и на коммуникативные навыки президента Владимира Зеленского.

Во время предвыборной кампании в 2019 году Зеленский обещал, что заключит мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным. Неназванный бывший советник украинской разведки подтвердил журналистам, что такая попытка была.

Сообщается, что накануне полномасштабного вторжения ВС РФ в 2022 году Зеленский пытался уговорить Путина на урегулирование конфликта. Однако надежды "предотвратить катастрофу" не оправдались.

В СМИ отметили, что президент Украины заявлял об ошибочности надежд Кремля на победу в войне после переизбрания Трампа. Еще в сентябре 2023 года он был убежден, что американский политик "никогда" не поддержит Путина, но со временем эта уверенность "испарилась".

Кулеба отметил, что надежда Москвы на выгодные ей результаты иностранных выборов — не новость. По его словам, это повторяется еще с 2014 года, когда после Революции Достоинства в Украине российские войска вторглись на восток.

"Путин нападает и ждет выборов в других странах, вмешивается в них, пытаясь привести к власти тех, кто будет для него более сговорчивым. Или он так думает", — добавил министр.

Напомним, 16 марта Дональд Трамп рассказал демократам историю о Владимире Зеленском. В СМИ объяснили, почему она — полностью вымышленная.

Также сообщалось, что Трамп начал продавать специальный вариант Библии. В то же время на просьбу процитировать любимый стих четкого ответа политик дать не смог.