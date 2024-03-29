Уцелели несмотря на бомбежки: скульптуры из Драмтеатра в Мариуполе окончательно потеряны из-за РФ (фото)

За время пребывания города в оккупации скульптуры, которым удалось чудом уцелеть после бомбежек, окончательно утрачены из-за халатного отношения местных властей.

Российские оккупанты при проведении так называемого восстановления Мариупольского драмтеатра, который из-за бомбардировки россиян в марте 2022 года был фактически полностью разрушен, уничтожили уникальные скульптуры, украшавшие фасад здания. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Скульптуры, которым странным образом удалось уцелеть после бомбардировки россиянами драмтеатра уже окончательно потеряны из-за ужасной халатности и безответственности оккупантов", — отметили в горсовете.

Статуи драмтеатра Мариуполя Фото: соцсети

Между тем оккупационные власти Мариуполя уже пообещали, что в следующем году работы будут завершены, после чего в театре планируют начать показывать спектакли. Подобным образом они стремятся заставить мариупольцев забыть о преступлениях россиян.

В то же время все хорошо помнят, как 16 марта 2022 года армия России сбросила две авиабомбы на театр, перед которым большими буквами было написано "ДЕТИ". На момент обстрела в театре прятались сотни мариупольских семей с детьми. Многим из них не удалось спастись.

Драмтеатр Мариуполя

Бомбардировка драмтеатра Мариуполя: что известно

Как известно, российская оккупационная армия 16 марта 2022 года сбросила авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе. Рядом с ним большими буквами было написано "дети". При этом в бомбоубежище скрывались мирные жители, которые пытались спастись от обстрелов. Зданию удалось выдержать удар, оттуда вышли живые люди.

В то же время уже в мае журналисты проинформировали, что из-за удара по драматическому театру Мариуполя погибло около 600 человек. Представители СМИ провели опрос очевидцев трагедии и выяснили, что внутри и снаружи здания погибла почти половина тех, кто там находился. Очевидцы утверждают, что только на полевой кухне находилось около сотни человек, из которых не удалось выжить никому.

При этом в мае 2022 года советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что после завершения разбора завалов Драматического театра оккупанты отогнали спецтехнику и открыли зону в центре Мариуполя. Из-за таких действий Украина никогда не узнает точное количество погибших в результате авиаудара по зданию, в котором от обстрела прятались сотни мирных жителей. Андрющенко также сообщил, что тела погибших из Драматического театра в Мариуполе похоронили под безымянными номерами в одной из братских могил, которую оккупанты выкопали в неподконтрольном Киеву Мангуше.

19 июля 2022 года российские оккупанты обвинили в трагедии в мариупольском драмтеатре украинских военных. К тому же россияне преуменьшили количество погибших из-за авиаудара, сообщив о гибели лишь 14 человек. Уже позже, 31 августа 2022 года, в ВСУ рассказали, что россияне залили тела жертва бомбардировки драмтеатра в Мариуполе бетоном. Местные рассказывали, что их посыпают хлоркой, чтобы не пробивался трупный запах.

Напомним, что 19 марта защитник "Азовстали" Илья Самойленко рассказал, что во время обороны Мариуполя соотношение сил украинских бойцов и россиян составляло 1:20.

При этом российские пропагандисты 20 апреля намерены провести выставку в итальянском городе Модена о "возрождении Мариуполя", чтобы рассказать о "стремительном восстановлении города".