Эквивалент вырос почти вдвое: ВСУ ночью сбили Х-101 с двойной боевой частью, — эксперт

Боевая часть получила подготовленные элементы поражения — стальные фрагменты кубической формы для повышения боевой эффективности.

Во время ночного ракетного удара украинские войска сбили крылатую ракету Х-101 с двойной боевой частью. Об этом в Telegram сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий под псевдонимом "Флеш".

Он рассказал, что модифицированная версия получила дополнительный модуль боевой части. Общий эквивалент вырос с 450 кг до примерно 800 кг.

Другая боевая часть, как говорится в сообщении, получила подготовленные элементы поражения. Это стальные фрагменты кубической формы для повышения боевой эффективности.

Вероятно место для дополнительной боевой части было найдено благодаря уменьшению топливного бака. Это может повлиять на дальность Х-101, однако для территории Украины даже уменьшенной дальности может быть достаточно.

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Обстрел Украины 29 марта

Войска РФ 29 марта нанесли массированный ракетный удар по Украине. Российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. Взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

В ночь на 29 марта российские оккупанты также дронами атаковали территорию Украины. Взрывы прогремели на территории Днепропетровской, Черкасской и Хмельницкой областей. Оккупанты также запустили несколько ракет по Каменскому.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что основной целью оккупантов во время атаки были энергетические объекты Украины. По его данным, в целом ВС РФ привлекли около 10 бортов Ту-95МС.

Напомним, 29 марта издание Wall Street Journal сообщило, что РФ закупила у Тайваня и США нитроцеллюлозу для производства снарядов. Вещество, которое считается дефицитным продуктом во всем мире, используют в чернилах, краске и лаке.